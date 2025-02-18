Чому морква погано росте на городі — причина і як врятувати врожай, поради дачникам

Дачник, який тримає зібраний врожай моркви. Фото: Everypixel

Далеко не всім дачникам вдається виростити гарний врожай моркви, адже вони припускаються доволі поширених помилок при догляді цього популярного овочу. Щоб виростити найкращу моркву на своєму городі, варто знати, що категорично з нею не можна робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви у процесі вирощування моркви робили все вірно, тобто поливали, підживлювали, видаляли бур’яни й обробляли її від шкідників з хворобами, а вона все одно виросла не такою, як би вам хотілося, можливо, ви припустилися помилок у догляді.

Щоб у майбутньому не виникло таких проблем, необхідно знати, чому морква погано росте при відповідному догляді.

Зіпсований врожай моркви на столі. Фото: Pinterest

Чому врожай моркви виростає поганим

Головною причиною бідного врожаю моркви є погані "сусіди", які ростуть поруч із нею. Річ у тім, що рослини, які конкурують з цим овочем за вологу і корисні елементи, можуть впливати не тільки на кількість врожаю, а й на присмак плодів.

Врожай моркви на городі. Фото: Pixabay

Які рослини псують врожай і смак моркви

Наприклад, у жодному разі не можна вирощувати моркву на одній ділянці з хроном. Річ у тім, що ця культура псує смак овочу, тобто, він просто виростає гірким. А ще морква не уживається з буряком, адже він бореться із нею за поживні елементи в ґрунті.

Також дачники категорично не рекомендують висаджувати поруч із морквою кріп, який уповільнює розвиток цього овочу.

Які рослини варто вирощувати з морквою

Щоб не зіпсувати врожай моркви та виростити найсмачніші плоди, біля неї потрібно посадити певні види рослин. Йдеться про такі городні культури, як:

Горох

Шпинат

Цибуля

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно садити моркву на городі для гарного врожаю.

Раніше ми розповідали про те, яке насіння моркви ніколи не можна сіяти на городі.

Також ми повідомляли про те, які сорти моркви варто посадити на городі для великого врожаю.