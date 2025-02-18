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Морковь плохо растет — почему так и как спасти урожай овоща

18 февраля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему морковь плохо растет на огороде — причина и как спасти урожай, советы дачникам
Дачник, который держит собранный урожай моркови. Фото: Everypixel
Кристина Кучугурная - Редактор

Далеко не всем дачникам удается вырастить хороший урожай моркови, ведь они допускают довольно распространенные ошибки при уходе за этим популярным овощем. Чтобы вырастить самую лучшую морковь на своем огороде, стоит знать, что категорически с ней нельзя делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы в процессе выращивания моркови делали все верно, то есть поливали, подкармливали, удаляли сорняки и обрабатывали ее от вредителей с болезнями, а она все равно выросла не такой, как бы вам хотелось, возможно, вы допустили ошибки в уходе.

Чтобы в будущем не возникло таких проблем, необходимо знать, почему морковь плохо растет при соответствующем уходе.

Морковь
Испорченный урожай моркови на столе. Фото: Pinterest

Почему урожай моркови вырастает плохим

Главной причиной бедного урожая моркови являются плохие "соседи", которые растут рядом с ней. Дело в том, что растения, которые конкурируют с этим овощем за влагу и полезные элементы, могут влиять не только на количество урожая, но и на привкус плодов.

Урожай моркови
Урожай моркови на огороде. Фото: Pixabay

Какие растения портят урожай и вкус моркови

Например, ни в коем случае нельзя выращивать морковь на одном участке с хреном. Дело в том, что эта культура портит вкус овоща, то есть, он просто вырастает горьким. А еще морковь не уживается со свеклой, ведь она борется с ней за питательные элементы в почве.

Также дачники категорически не рекомендуют высаживать рядом с морковью укроп, который замедляет развитие этого овоща.

Какие растения стоит выращивать с морковью

Чтобы не испортить урожай моркови и вырастить самые вкусные плоды, возле нее нужно посадить определенные виды растений. Речь идет о таких огородных культурах, как:

  • Горох
  • Шпинат
  • Лук

Напомним, мы писали о том, как правильно сажать морковь на огороде для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, какие семена моркови никогда нельзя сеять на огороде.

Также мы сообщали о том, какие сорта моркови стоит посадить на огороде для большого урожая.

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