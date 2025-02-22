Что нельзя сажать после лука на огороде, чтобы не потерять урожай — советы дачникам

Урожай лука на огороде. Фото: shutterstock.com

Залог здоровых растений и высокого урожая — правильный севооборот. Если не учитывать, какие культуры росли на грядке в прошлом сезоне, можно получить слабые растения, низкую урожайность и даже распространение болезней. Лук не является исключением — его нельзя выращивать из года в год на одном и том же месте и, конечно же, не все способно хорошо расти после него. Некоторые овощи и травы могут заболеть, быть атакованными вредителями или же остаться без питательных веществ, а цветы могут вовсе не зацвести.

Чтобы избежать этих ошибок, стоит знать, какие культуры категорически нельзя высаживать после лука. Читайте советы опытных огородников далее в нашей статье.

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Растения, которые нельзя сажать на огороде после лука

Если для некоторых растений бывшая луковая грядка — лучшее место для развития и роста, то для других — гибель. И на это есть ряд причин:

лук выделяет в почву специфические вещества, которые могут тормозить рост некоторых культур;

лук потребляет много питательных веществ, особенно калия и фосфора, поэтому если не внести соответствующие удобрения, следующие культуры могут получить недостаточно важных элементов для роста;

на грядке, где долго рос лук, могут остаться личинки луковой мухи, нематоды и другие вредители;

в почве могут накопиться грибковые и бактериальные болезни, которые могут поражать другие культуры, особенно из семейства луковых;

после выращивания лука почва может стать слишком кислой или чрезмерно истощенной, что негативно влияет на рост других растений.

Лук растет на огороде. Фото: istockphoto.com

Овощи, которые не стоит сажать после лука:

лук-порей, лук-батун — они требуют схожих питательных веществ и могут пострадать от тех же болезней;

— они требуют схожих питательных веществ и могут пострадать от тех же болезней; чеснок — тоже относится к луковым и страдает от тех же проблем, что и лук.

Зелень и травы, которые не стоит высаживать:

укроп — не получит достаточное количество питательных веществ, если не внести удобрения;

— не получит достаточное количество питательных веществ, если не внести удобрения; шпинат, кинза, мята — подвержены поражению теми же болезнями, что и лук;

— подвержены поражению теми же болезнями, что и лук; кресс-салат, горчица, фенхель — их корневая система не позволяет почве быстро восстановиться.

Цветы, которые не стоит сажать после лука:

тюльпаны;

нарциссы;

гладиолусы;

лилии.

Эти декоративные растения имеют луковичную корневую систему, которая истощает землю и привлекает общих вредителей.

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