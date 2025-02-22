Что нельзя сажать после лука на огороде, чтобы не потерять урожай — советы дачникам

Эти растения нельзя сажать после лука — урожая не дождетесь
Залог здоровых растений и высокого урожая — правильный севооборот. Если не учитывать, какие культуры росли на грядке в прошлом сезоне, можно получить слабые растения, низкую урожайность и даже распространение болезней. Лук не является исключением — его нельзя выращивать из года в год на одном и том же месте и, конечно же, не все способно хорошо расти после него. Некоторые овощи и травы могут заболеть, быть атакованными вредителями или же остаться без питательных веществ, а цветы могут вовсе не зацвести.
Чтобы избежать этих ошибок, стоит знать, какие культуры категорически нельзя высаживать после лука. Читайте советы опытных огородников далее в нашей статье.
Растения, которые нельзя сажать на огороде после лука
Если для некоторых растений бывшая луковая грядка — лучшее место для развития и роста, то для других — гибель. И на это есть ряд причин:
- лук выделяет в почву специфические вещества, которые могут тормозить рост некоторых культур;
- лук потребляет много питательных веществ, особенно калия и фосфора, поэтому если не внести соответствующие удобрения, следующие культуры могут получить недостаточно важных элементов для роста;
- на грядке, где долго рос лук, могут остаться личинки луковой мухи, нематоды и другие вредители;
- в почве могут накопиться грибковые и бактериальные болезни, которые могут поражать другие культуры, особенно из семейства луковых;
- после выращивания лука почва может стать слишком кислой или чрезмерно истощенной, что негативно влияет на рост других растений.
Овощи, которые не стоит сажать после лука:
- лук-порей, лук-батун — они требуют схожих питательных веществ и могут пострадать от тех же болезней;
- чеснок — тоже относится к луковым и страдает от тех же проблем, что и лук.
Зелень и травы, которые не стоит высаживать:
- укроп — не получит достаточное количество питательных веществ, если не внести удобрения;
- шпинат, кинза, мята — подвержены поражению теми же болезнями, что и лук;
- кресс-салат, горчица, фенхель — их корневая система не позволяет почве быстро восстановиться.
Цветы, которые не стоит сажать после лука:
- тюльпаны;
- нарциссы;
- гладиолусы;
- лилии.
Эти декоративные растения имеют луковичную корневую систему, которая истощает землю и привлекает общих вредителей.
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