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Эти растения нельзя сажать после лука — урожая не дождетесь

22 февраля 2025 07:34
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что нельзя сажать после лука на огороде, чтобы не потерять урожай — советы дачникам
Урожай лука на огороде. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Залог здоровых растений и высокого урожая — правильный севооборот. Если не учитывать, какие культуры росли на грядке в прошлом сезоне, можно получить слабые растения, низкую урожайность и даже распространение болезней. Лук не является исключением — его нельзя выращивать из года в год на одном и том же месте и, конечно же, не все способно хорошо расти после него. Некоторые овощи и травы могут заболеть, быть атакованными вредителями или же остаться без питательных веществ, а цветы могут вовсе не зацвести.

Чтобы избежать этих ошибок, стоит знать, какие культуры категорически нельзя высаживать после лука. Читайте советы опытных огородников далее в нашей статье.

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Если для некоторых растений бывшая луковая грядка — лучшее место для развития и роста, то для других — гибель. И на это есть ряд причин:

  • лук выделяет в почву специфические вещества, которые могут тормозить рост некоторых культур;
  • лук потребляет много питательных веществ, особенно калия и фосфора, поэтому если не внести соответствующие удобрения, следующие культуры могут получить недостаточно важных элементов для роста;
  • на грядке, где долго рос лук, могут остаться личинки луковой мухи, нематоды и другие вредители;
  • в почве могут накопиться грибковые и бактериальные болезни, которые могут поражать другие культуры, особенно из семейства луковых;
  • после выращивания лука почва может стать слишком кислой или чрезмерно истощенной, что негативно влияет на рост других растений.

 

Рослини, які не можна садити на городі після цибулі
Лук растет на огороде. Фото: istockphoto.com

Овощи, которые не стоит сажать после лука:

  • лук-порей, лук-батун — они требуют схожих питательных веществ и могут пострадать от тех же болезней;
  • чеснок — тоже относится к луковым и страдает от тех же проблем, что и лук.

Зелень и травы, которые не стоит высаживать:

  • укроп — не получит достаточное количество питательных веществ, если не внести удобрения;
  • шпинат, кинза, мята — подвержены поражению теми же болезнями, что и лук;
  • кресс-салат, горчица, фенхель — их корневая система не позволяет почве быстро восстановиться.

Цветы, которые не стоит сажать после лука:

  • тюльпаны;
  • нарциссы;
  • гладиолусы;
  • лилии.

Эти декоративные растения имеют луковичную корневую систему, которая истощает землю и привлекает общих вредителей.

Ранее мы рассказывали, когда следует сажать лук на огороде по лунному календарю на 2025 год.

Напомним, мы писали, что посадить рядом с чесноком, чтобы получить сумасшедший урожай.

Также предлагаем вам узнать, какие сидераты посеять весной под помидоры для рекордного урожая.

урожай овощи растения советы огород лук

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