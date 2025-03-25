Погода в Украине 26 марта — подробный прогноз от Наталки Диденко

Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 26 марта, в Украине наконец-то ожидается преимущественно сухая погода. Дожди еще могут пройти ночью и утром в восточных и южных областях, но уже днем дожди будут маловероятными по всей территории страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 26 марта — где будет теплее всего

Днем воздух прогреется до +12...+17 °C, в южных областях — даже до +19 °C. Однако на северо-востоке — на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине будет немного свежее: там ожидается +8...+12 °C.

Температурная карта Украины 26 марта. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 26 марта

В столице 26 марта будет весенняя теплая погода без дождя, с солнцем и ласковым ветром. Ночью, правда, будет довольно свежая погода — около +2...+5 °C. Днем температура поднимется до +10...+12 °C.

Диденко предупреждает о похолодании

Наталка Диденко отметила, что ближе к концу следующей недели ожидается новая волна похолодания. В ночные часы возможно снижение температуры до минусовых значений, а днем — максимум +5...+10 °C. После 6 апреля даже вероятны заморозки.

Напомним, сегодня, 25 марта, у метеочувствительных людей может быть ухудшенное самочувствие из-за магнитной бури.

Также синоптики назвали регионы, где будет дождь и ветер во вторник, 25 марта.