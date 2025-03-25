Погода в Україні 26 березня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 26 березня, в Україні нарешті очікується переважно суха погода. Дощі ще можуть пройти вночі та зранку у східних і південних областях, але вже вдень дощі будуть малоймовірними по всій території країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 26 березня — де буде найтепліше

Вдень повітря прогріється до +12...+17 °C, у південних областях — навіть до +19 °C. Проте на північному сході — на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині буде трохи свіжіше: там очікується +8...+12 °C.

Температурна карта України 26 березня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві 26 березня

У столиці 26 березня буде весняна тепла погода без дощу, із сонцем та лагідним вітром. Вночі, щоправда, буде доволі свіжа погода — близько +2...+5 °C. Вдень температура підніметься до +10...+12 °C.

Діденко попереджає про похолодання

Наталка Діденко зазначила, що ближче до кінця наступного тижня очікується нова хвиля похолодання. У нічні години можливе зниження температури до мінусових значень, а вдень — максимум +5...+10 °C. Після 6 квітня навіть ймовірні заморозки.

Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, метеочутливі люди можуть мати погіршене самопочуття через магнітну бурю.

Також синоптики назвали регіони, де буде дощ та вітер у вівторок, 25 березня.