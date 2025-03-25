Погода сьогодні, 25 березня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погода в Україні на вівторок, 25 березня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних, більшості західних і центральних областей, а вдень на Лівобережжі та в Карпатах — дощі. На решті території без опадів.

Про це у понеділок, 24 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 25 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі у східних областях місцями були пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі була +3...+8 °С, вдень очікується +9...+14 °С, а на півдні країни +13...+18 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 25 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі був дощ, вдень без опадів. Вітер дутиме південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становила +3...+8 °С, вдень очікується +9...+14 °С.

Водночас в Києві вночі було +6...+8 °С, вдень прогнозують +11...+13 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вівторок 25 березня в Україні буде неоднорідним. Зокрема, у південній частині, та більшості центральних областей та на Луганщині очікується тепла погода, вдень +12...+16 °С. У північній частині, навпаки, буде холодно, протягом дня лише +9...+12 °С. Також свіже холодне повітря буде у прибережних зонах, де не прогріті моря віддаватимуть застарілу свіжість і буде +8...+11 °С. Діденко додала, що в Харківській області очікується +8...+11 °С, на Донеччині +10...+14 °С, а в Приазов'ї +8...+12 °С.

"Сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, хіба що в східних областях залишиться рвучким. Дощі 25-го березня пройдуть у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та Харківщині. На решті території — без опадів", — написала синоптик.

В Києві тим часом вночі та вранці очікується дощ, вдень опади стихнуть, можливий лише невеликий дощ. Впродовж дня температура коливатиметься близько +10 °С.

Як поінформувала Діденко, погода цього тижня буде нестійкою, із періодичними опадами та проясненнями, проте загалом не холодною.

Нагадаємо, що сьогодні погода у Харкові та області очікується хмарною. Синоптики попереджають про дощ та пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Також ми писали, у Львові та Львівській області погода буде сьогодні теж хмарною, а також задощить. Крім того, вночі та вранці можливий туман.