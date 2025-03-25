Погода сегодня, 25 марта, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погода в Украине на вторник, 25 марта, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, а днем на Левобережье и в Карпатах — дожди. На остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 24 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью в восточных областях местами были порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью была +3...+8 °С, днем ожидается +9...+14 °С, а на юге страны +13...+18 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 25 марта будет облачно с прояснениями. Ночью был дождь, днем без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составила +3...+8 °С, днем ожидается +9...+14 °С.

В то же время в Киеве ночью было +6...+8 °С, днем прогнозируют +11...+13 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, вторник 25 марта в Украине будет неоднородным. В частности, в южной части, и большинстве центральных областей и на Луганщине ожидается теплая погода, днем +12...+16 °С. В северной части, наоборот, будет холодно, в течение дня только +9...+12 °С. Также свежий холодный воздух будет в прибрежных зонах, где не прогретые моря будут отдавать устаревшую свежесть и будет +8...+11 °С. Диденко добавила, что в Харьковской области ожидается +8...+11 °С, в Донецкой области +10...+14 °С, а в Приазовье +8...+12 °С.

"Сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, разве что в восточных областях останется порывистым. Дожди 25-го марта пройдут в западных, северных областях, в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории — без осадков", — написала синоптик.

В Киеве тем временем ночью и утром ожидается дождь, днем осадки стихнут, возможен лишь небольшой дождь. В течение дня температура будет колебаться около +10 °С.

Как сообщила Диденко, погода на этой неделе будет неустойчивой, с периодическими осадками и прояснениями, однако в целом не холодной.

Напомним, что сегодня погода в Харькове и области ожидается облачной. Синоптики предупреждают о дожде и порывах ветра до 20 метров в секунду.

Также мы писали, во Львове и Львовской области погода будет сегодня тоже облачной, а также задождит. Кроме того, ночью и утром возможен туман.