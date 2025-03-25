Магнітні бурі 25 березня — прогноз для метеозалежних

Метеозалежні відчують все на собі — прогноз магнітних бур
У вівторок, 25 березня, на Землі очікується слабка магнітна буря першого рівня за шкалою NOAA – G1. Вона буде супроводжуватись підвищеною геомагнітною нестабільністю та зможе вплинути як на технічні системи, так і на самопочуття метеозалежних людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 25 березня
Фахівці зазначають, що магнітна буря рівня G1 може спричинити незначні порушення в роботі енергосистем, а також вплинути на навігацію та маршрути міграції птахів і деяких тварин. Найбільше її вплив можуть відчути люди з хронічними захворюваннями, літні особи та ті, хто чутливо реагує на коливання в геомагнітному полі.
Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою: зафіксовано чотири слабкі спалахи класу C, які не становлять загрози для Землі. Водночас очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде нестабільним і може перейти до шторму. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак існує ймовірність виникнення потужніших спалахів класу M.
Сонячна активність на 25 березня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 30;
Як магнітна буря може вплинути на самопочуття:
- головний біль, запаморочення;
- загострення хронічних хвороб;
- різкі коливання тиску;
- порушення сну, безсоння або сонливість;
- втома, дратівливість, пригнічення настрою;
- проблеми з концентрацією уваги.
Як полегшити свій стан під час магнітної бурі:
- намагайтеся знизити фізичне та емоційне навантаження;
- пийте достатню кількість чистої води, уникайте кофеїну та алкоголю;
- забезпечте повноцінний сон і відпочинок;
- відмовтесь від жирної та важкої їжі, надавайте перевагу легким стравам;
- за можливості, обмежте час перебування на вулиці у періоди пікового впливу бурі;
- у разі погіршення самопочуття — проконсультуйтесь з лікарем, особливо якщо маєте проблеми із серцево-судинною системою;
- людям з гіпертонією рекомендується контролювати артеріальний тиск.
Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур на березень і назвали дати, коли геомагнітне поле буде нестабільним.
Тим часом синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні у вівторок, 25 березня, і назвали регіони, де будуть вітри та дощі.
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