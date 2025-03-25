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Метеозалежні відчують все на собі — прогноз магнітних бур

25 березня 2025 12:27
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 25 березня — прогноз для метеозалежних
Вплив сонця на Землю. Фото ілюстративне: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У вівторок, 25 березня, на Землі очікується слабка магнітна буря першого рівня за шкалою NOAA – G1. Вона буде супроводжуватись підвищеною геомагнітною нестабільністю та зможе вплинути як на технічні системи, так і на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 березня 

Фахівці зазначають, що магнітна буря рівня G1 може спричинити незначні порушення в роботі енергосистем, а також вплинути на навігацію та маршрути міграції птахів і деяких тварин. Найбільше її вплив можуть відчути люди з хронічними захворюваннями, літні особи та ті, хто чутливо реагує на коливання в геомагнітному полі.

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою: зафіксовано чотири слабкі спалахи класу C, які не становлять загрози для Землі. Водночас очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде нестабільним і може перейти до шторму. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак існує ймовірність виникнення потужніших спалахів класу M.

Магнітні бурі 25 березня
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 25 березня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 30;

Як магнітна буря може вплинути на самопочуття:

  • головний біль, запаморочення;
  • загострення хронічних хвороб;
  • різкі коливання тиску;
  • порушення сну, безсоння або сонливість;
  • втома, дратівливість, пригнічення настрою;
  • проблеми з концентрацією уваги.

Як полегшити свій стан під час магнітної бурі:

  • намагайтеся знизити фізичне та емоційне навантаження;
  • пийте достатню кількість чистої води, уникайте кофеїну та алкоголю;
  • забезпечте повноцінний сон і відпочинок;
  • відмовтесь від жирної та важкої їжі, надавайте перевагу легким стравам;
  • за можливості, обмежте час перебування на вулиці у періоди пікового впливу бурі;
  • у разі погіршення самопочуття — проконсультуйтесь з лікарем, особливо якщо маєте проблеми із серцево-судинною системою;
  • людям з гіпертонією рекомендується контролювати артеріальний тиск.

Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур на березень і назвали дати, коли геомагнітне поле буде нестабільним. 

Тим часом синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні у вівторок, 25 березня, і назвали регіони, де будуть вітри та дощі. 

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