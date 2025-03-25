Магнітні бурі 25 березня — прогноз для метеозалежних

Вплив сонця на Землю. Фото ілюстративне: Freepik

У вівторок, 25 березня, на Землі очікується слабка магнітна буря першого рівня за шкалою NOAA – G1. Вона буде супроводжуватись підвищеною геомагнітною нестабільністю та зможе вплинути як на технічні системи, так і на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 березня

Фахівці зазначають, що магнітна буря рівня G1 може спричинити незначні порушення в роботі енергосистем, а також вплинути на навігацію та маршрути міграції птахів і деяких тварин. Найбільше її вплив можуть відчути люди з хронічними захворюваннями, літні особи та ті, хто чутливо реагує на коливання в геомагнітному полі.

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою: зафіксовано чотири слабкі спалахи класу C, які не становлять загрози для Землі. Водночас очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде нестабільним і може перейти до шторму. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак існує ймовірність виникнення потужніших спалахів класу M.

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 25 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 30;

Як магнітна буря може вплинути на самопочуття:

головний біль, запаморочення;

загострення хронічних хвороб;

різкі коливання тиску;

порушення сну, безсоння або сонливість;

втома, дратівливість, пригнічення настрою;

проблеми з концентрацією уваги.

Як полегшити свій стан під час магнітної бурі:

намагайтеся знизити фізичне та емоційне навантаження;

пийте достатню кількість чистої води, уникайте кофеїну та алкоголю;

забезпечте повноцінний сон і відпочинок;

відмовтесь від жирної та важкої їжі, надавайте перевагу легким стравам;

за можливості, обмежте час перебування на вулиці у періоди пікового впливу бурі;

у разі погіршення самопочуття — проконсультуйтесь з лікарем, особливо якщо маєте проблеми із серцево-судинною системою;

людям з гіпертонією рекомендується контролювати артеріальний тиск.

Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур на березень і назвали дати, коли геомагнітне поле буде нестабільним.

Тим часом синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні у вівторок, 25 березня, і назвали регіони, де будуть вітри та дощі.