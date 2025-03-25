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Метеозависимые почувствуют все на себе — прогноз магнитных бурь

25 марта 2025 12:27
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 25 марта — прогноз для метеозависимых
Влияние солнца на Землю. Фото иллюстративное: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Во вторник, 25 марта, на Земле ожидается слабая магнитная буря первого уровня по шкале NOAA — G1. Она будет сопровождаться повышенной геомагнитной нестабильностью и сможет повлиять как на технические системы, так и на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Специалисты отмечают, что магнитная буря уровня G1 может вызвать незначительные нарушения в работе энергосистем, а также повлиять на навигацию и маршруты миграции птиц и некоторых животных. Больше всего ее влияние могут почувствовать люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и те, кто чувствительно реагирует на колебания в геомагнитном поле.

В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой: зафиксировано четыре слабые вспышки класса C, которые не представляют угрозы для Земли. В то же время ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет нестабильным и может перейти в шторм. Солнечная активность будет оставаться низкой, однако существует вероятность возникновения мощных вспышек класса M.

Магнітні бурі 25 березня
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 25 марта:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 30;

Как магнитная буря может повлиять на самочувствие:

  • головная боль, головокружение;
  • обострение хронических болезней;
  • резкие колебания давления;
  • нарушение сна, бессонница или сонливость;
  • усталость, раздражительность, угнетение настроения;
  • проблемы с концентрацией внимания.

Как облегчить свое состояние во время магнитной бури:

  • старайтесь снизить физическую и эмоциональную нагрузку;
  • пейте достаточное количество чистой воды, избегайте кофеина и алкоголя;
  • обеспечьте полноценный сон и отдых;
  • откажитесь от жирной и тяжелой пищи, отдавайте предпочтение легким блюдам;
  • по возможности, ограничьте время пребывания на улице в периоды пикового воздействия бури;
  • в случае ухудшения самочувствия — проконсультируйтесь с врачом, особенно если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой;
  • людям с гипертонией рекомендуется контролировать артериальное давление.

Напомним, астросиноптики составили календарь магнитных бурь на март и назвали даты, когда геомагнитное поле будет нестабильным.

Тем временем синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине во вторник, 25 марта, и назвали регионы, где будут ветры и дожди.

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