Магнитные бури 25 марта — прогноз для метеозависимых

Метеозависимые почувствуют все на себе — прогноз магнитных бурь
Во вторник, 25 марта, на Земле ожидается слабая магнитная буря первого уровня по шкале NOAA — G1. Она будет сопровождаться повышенной геомагнитной нестабильностью и сможет повлиять как на технические системы, так и на самочувствие метеозависимых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 25 марта
Специалисты отмечают, что магнитная буря уровня G1 может вызвать незначительные нарушения в работе энергосистем, а также повлиять на навигацию и маршруты миграции птиц и некоторых животных. Больше всего ее влияние могут почувствовать люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и те, кто чувствительно реагирует на колебания в геомагнитном поле.
В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой: зафиксировано четыре слабые вспышки класса C, которые не представляют угрозы для Земли. В то же время ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет нестабильным и может перейти в шторм. Солнечная активность будет оставаться низкой, однако существует вероятность возникновения мощных вспышек класса M.
Солнечная активность на 25 марта:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 30;
Как магнитная буря может повлиять на самочувствие:
- головная боль, головокружение;
- обострение хронических болезней;
- резкие колебания давления;
- нарушение сна, бессонница или сонливость;
- усталость, раздражительность, угнетение настроения;
- проблемы с концентрацией внимания.
Как облегчить свое состояние во время магнитной бури:
- старайтесь снизить физическую и эмоциональную нагрузку;
- пейте достаточное количество чистой воды, избегайте кофеина и алкоголя;
- обеспечьте полноценный сон и отдых;
- откажитесь от жирной и тяжелой пищи, отдавайте предпочтение легким блюдам;
- по возможности, ограничьте время пребывания на улице в периоды пикового воздействия бури;
- в случае ухудшения самочувствия — проконсультируйтесь с врачом, особенно если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой;
- людям с гипертонией рекомендуется контролировать артериальное давление.
Напомним, астросиноптики составили календарь магнитных бурь на март и назвали даты, когда геомагнитное поле будет нестабильным.
Тем временем синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине во вторник, 25 марта, и назвали регионы, где будут ветры и дожди.
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