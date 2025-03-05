Коли магнітні бурі у березні 2025 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Березень 2025 року принесе із собою зростання сонячної активності, а отже магнітні бурі різної інтенсивності будуть виникати часто. Деякі з них матимуть значний вплив на здоров'я людей. Щоб мінімізувати негативний вплив, важливо заздалегідь готуватися, дотримуватися здорового способу життя та слідкувати за прогнозами геомагнітної активності.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на березень 2025 року, щоб ви могли вчасно підготуватися до найнебезпечніших днів першого місяця весни.

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Як відомо, сила магнітної бурі вимірюється за К-індексом. А значення від 4 і вище свідчить про сильну бурю, яка може вплинути на самопочуття.

Найсильніші магнітні бурі прогнозуються на першу та третю декади місяця, коли K-індекс сягатиме критичних значень (K-6 та K-7). Такі геомагнітні явища можуть негативно позначитися на самопочутті метеочутливих людей.

Магнітні бурі. Фото: shutterstock.com

Розклад магнітних бур на березень 2025:

1 березня — K-індекс 6, потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття ;

— ; 2 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 3 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 4 березня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 5 березня — K-індекс 7, надзвичайно потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття ;

— ; 6 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 7 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 8 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 9 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 10 березня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 11 березня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 12 березня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 13 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 14 березня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 15 березня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 16 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 17 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 18 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 19 березня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 20 березня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 21 березня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 22 березня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 23 березня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 24 березня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 25 березня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 26 березня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 27 березня — K-індекс 5, потужна магнітна буря

— 28 березня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 29 березня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 30 березня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 31 березня — K-індекс 2, низька сонячна активність.

Важливо: це попередній прогноз спеціалістів, який впродовж місяця може змінитися. Адже нові спалахи та викиди коронарної маси на Сонці, які провокують магнітні бурі на Землі, можуть виникнути у будь-який момент.

Потужні сонячні спалахи. Фото: shutterstock.com

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Березень 2025 року буде непростим для метеозалежних людей, проте завчасна підготовка допоможе уникнути тяжких наслідків геоштормів.

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, дотримуйтесь таких рекомендацій:

Режим сну. Спіть не менше 7-8 годин на добу, лягайте і прокидайтеся в один і той же час. Збалансоване харчування. Уникайте жирної, смаженої, гострої їжі, алкоголю, кави та енергетичних напоїв. Натомість пийте більше води, трав'яного чаю, вживайте фрукти та овочі. Фізична активність. Регулярно робіть зарядку, гуляйте на свіжому повітрі, займайтеся йогою або іншими видами помірного навантаження. Зниження стресу. Намагайтеся уникати перевтоми та конфліктних ситуацій, практикуйте медитацію чи інші методи релаксації. Свіже повітря. Провітрюйте приміщення, щоб забезпечити достатній рівень кисню. Контрастний душ. Він зміцнює судини та покращує загальне самопочуття. Аптечка першої допомоги. Якщо у вас є хронічні захворювання, заздалегідь підготуйте необхідні ліки.

Жінка займається йогою. Фото: freepik.com

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