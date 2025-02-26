Місячний календар на березень 2025 року — коли та що краще планувати, сприятливі дні

Дівчина тримає у руках Місяць. Фото: freepik.com

Березень — час, коли природа пробуджується, а життя дарує нові можливості. Разом із приходом весни активізується енергія змін, що сприяє зростанню, розвитку та фінансовому успіху. А щоб від першого весняного місяця отримати максимум, астрологи рекомендують скористатися місячним календарем справ. Він допоможе вибрати найсприятливіші дати.

Новини.LIVE розповідає, коли краще планувати важливі справи, а коли утриматися від важливих рішень за місячним календарем на березень 2025 року.

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Фази Місяця у березні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 13 березня;

— з 1 по 13 березня; Повня у знаку Діви — 14 березня о 8:54 за Києвом;

— 14 березня о 8:54 за Києвом; Місяць, що спадає — з 15 по 28 березня;

— з 15 по 28 березня; Молодик у знаку Овен — 29 березня о 12:57 за Києвом;

— 29 березня о 12:57 за Києвом; Місяць, що зростає — з 30 по 31 березня;

— з 30 по 31 березня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця у березні 2025 року. Фото: depositphotos.com

Місячний календар на березень 2025 — які дні будуть сприятливі

Астрологи стверджують, що у березні 2025 року слід чекати чотири особливі дати з потужною енергією. У ці дні можна примножити прибуток, укласти вигідний контракт чи розпочати перспективний проєкт, змінити звички, позбутися шкідливої, ухвалити важливе рішення, яке вплине на майбутнє:

5 березня — Місяць, що росте, у знаку Тельця. День поглинання й засвоєння космічної енергії, коли інтуїція особливо загострена.

— Місяць, що росте, у знаку Тельця. День поглинання й засвоєння космічної енергії, коли інтуїція особливо загострена. 7 березня — Місяць, що росте, у знаку Близнюки наділяє день енергією для переговорів, комунікації та налагодження корисних зв'язків. Це час трансформації енергії й всебічного перетворення, очищення й омолодження організму.

— Місяць, що росте, у знаку Близнюки наділяє день енергією для переговорів, комунікації та налагодження корисних зв'язків. Це час трансформації енергії й всебічного перетворення, очищення й омолодження організму. 9 березня — Місяць, що росте, у знаку Рака. У цей день добре розпочинати нову справу, подавати заявки на гранти чи інвестувати у власний розвиток. Можна сміливо вирішувати як робочі питання, так і сімейні.

— Місяць, що росте, у знаку Рака. У цей день добре розпочинати нову справу, подавати заявки на гранти чи інвестувати у власний розвиток. Можна сміливо вирішувати як робочі питання, так і сімейні. 21 березня — Місяць, що спадає, у знаку Стрільця заряджає енергією розвитку, відкриває двері до перспективних проєктів, нових знань і міжнародного співробітництва. Один із кращих днів для активних дій, для визначення мети, вибору професії, побудови кар'єри й переходу на нову роботу.

Дівчина з пензлем на фоні нічного неба. Фото: freepik.com

Які дні будуть несприятливі та небезпечні у березні 2025 року

Окрім вдалих днів, у першій місяць весни варто очікувати й на несприятливі дати, коли варто бути обережними у фінансових справах, ухваленні важливих рішень і навіть у спілкуванні. Таких днів буде шість:

2 березня — Місяць, що росте, у знаку Овна підсилює імпульсивність. Енергії, яка цього дня вирує в організмі, обов'язково потрібно дати вихід, інакше вона буде направлена на саморуйнування. Є ризик конфліктів, фінансових втрат через поспішні рішення.

— Місяць, що росте, у знаку Овна підсилює імпульсивність. Енергії, яка цього дня вирує в організмі, обов'язково потрібно дати вихід, інакше вона буде направлена на саморуйнування. Є ризик конфліктів, фінансових втрат через поспішні рішення. 4 березня — Місяць, що росте, у знаку Тельця. Один з найнебезпечніших днів, коли потрібно бути обережними з інформацією, що надходить. У цю дату легко піддатися шкідливим впливам та спокусам. Є ризик крадіжок та обману.

— Місяць, що росте, у знаку Тельця. Один з найнебезпечніших днів, коли потрібно бути обережними з інформацією, що надходить. У цю дату легко піддатися шкідливим впливам та спокусам. Є ризик крадіжок та обману. 11 березня — Місяць, що росте, у знаку Лева. Цей день може принести конфлікти та розчарування. Варто уникати перевтоми та стресів.

— Місяць, що росте, у знаку Лева. Цей день може принести конфлікти та розчарування. Варто уникати перевтоми та стресів. 14 березня — Повня у знаку Діви . День небезпечний сварками та конфліктами. У цей час легко посваритись через дурницю, яка не варта й уваги. Є схильність до впливу різноманітних спокус.

— . День небезпечний сварками та конфліктами. У цей час легко посваритись через дурницю, яка не варта й уваги. Є схильність до впливу різноманітних спокус. 23 березня — Місяць, що спадає, у знаку Козерога. День може принести проблеми з авторитетними особами, непередбачені фінансові труднощі, кризові ситуації. Не рекомендується укладати важливі угоди та ризикувати грошима.

— Місяць, що спадає, у знаку Козерога. День може принести проблеми з авторитетними особами, непередбачені фінансові труднощі, кризові ситуації. Не рекомендується укладати важливі угоди та ризикувати грошима. 29 березня — Молодик у знаку Овен. Є ризик маніпуляцій, обману, шахрайських схем. Будьте уважні з підписанням документів, не довіряйте випадковим людям і уникайте великих фінансових вкладень. Потрібно гнати від себе погані думки, які можуть з'являтися, обмежити себе в спілкуванні.

Дівчина на фоні великого Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні сприятливі у березні 2025 року за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 1, 5, 7, 9, 13, 19, 20, 21, 27, 31 березня.

Вдалі дні для будь-яких поїздок та подорожей: 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 31 березня.

Сприятливі дні для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 31 березня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 1, 5, 6, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 31 березня.

Для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні ідеально підходять такі дати: 5, 6, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24 березня.

Для заручин та весілля сприятливими днями будуть: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 30, 31 березня.

Сприятливі дні для лікування, оздоровчих та косметичних процедур: 1, 5, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 28, 31 березня.

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