Какие документы необходимы для прописки в Украине в 2025 году

ЦНАП. Фото: cnaprv.gov.ua

Прописка (регистрация места жительства) является обязательной процедурой для каждого гражданина Украины. Без нее невозможно оформить банковские счета, получить социальные услуги или даже найти официальную работу. Оформление прописки в Украине в 2025 году стало доступным благодаря онлайн-сервисам, но без надлежащих документов этот процесс невозможен.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие документы необходимы для прописки взрослых и детей.

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Согласно действующему законодательству, чтобы зарегистрировать место жительства, нужно:

обратиться в ЦПАУ или орган регистрации. Запишитесь онлайн или придите лично;

написать заявление. Форму предоставят на месте или можно заполнить электронный вариант через портал "Дія";

предоставить необходимые документы. Их перечень зависит от ситуации (прописка в своем жилье, в чужом или регистрация ребенка);

получить отметку о регистрации.

Если поданы все документы, регистрация осуществляется сразу или в течение 1-3 дней.

Какие документы нужны для прописки в квартире

Если вы регистрируетесь в жилье, принадлежащем вам или другому лицу, вам понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина Украины (ID-карта или паспорт-книжечка);

документ на право собственности жилья (договор купли-продажи, наследство, дарственная и т.д.);

заявление владельца о согласии на регистрацию (если жилье не ваше);

квитанция об уплате административного сбора (примерно 0,05 прожиточного минимума);

военный билет (для военнообязанных);

документ о снятии с предыдущей регистрации (при необходимости).

Прописку можно оформить через Дію, если владелец жилья подтвердит согласие в электронном кабинете.

Прописка ребенка: что нужно знать

Для регистрации ребенка необходимы следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка или паспорт (если есть);

паспорта обоих родителей;

заявление одного из родителей (если регистрация по месту жительства обоих родителей — согласие другого не требуется);

согласие второго родителя, если регистрация по разным адресам;

документ на право собственности жилья (не всегда нужен, если ребенок регистрируется к родителям);

доверенность, если подает документы третье лицо.

Новорожденного ребенка можно зарегистрировать еще в роддоме или через ЦНАП сразу после получения свидетельства о рождении.

Можно ли прописаться без собственника жилья

Без согласия собственника прописка невозможна, если вы не являетесь совладельцем жилья или членом семьи собственника. Но есть и исключения:

ребенка можно прописать без согласия собственника, если он регистрируется по месту жительства одного из родителей;

если квартира в совместной собственности, согласие всех совладельцев не обязательно — достаточно одного из них;

арендатор не может прописаться без письменного согласия собственника, даже если в договоре аренды указана возможность регистрации.

Отметим, в 2025 году за проживание без регистрации более 30 дней предусмотрены штрафы от 170 до 340 грн для граждан. До 510 грн также могут быть оштрафованы арендодатели, которые не зарегистрировали квартирантов.

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Также сообщалось, что переименование городов и улиц в Украине вызывает волнение у граждан, особенно относительно необходимости изменения регистрации места жительства и документов на недвижимость.