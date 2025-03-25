Які документи необхідні для прописки в Україні у 2025 році

ЦНАП. Фото: cnaprv.gov.ua

Прописка (реєстрація місця проживання) є обов’язковою процедурою для кожного громадянина України. Без неї неможливо оформити банківські рахунки, отримати соціальні послуги чи навіть знайти офіційну роботу. Оформлення прописки в Україні у 2025 році стало доступнішим завдяки онлайн-сервісам, але без належних документів цей процес неможливий.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, які документи необхідні для прописки дорослих і дітей.

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Згідно з чинним законодавством, щоб зареєструвати місце проживання, потрібно:

звернутися до ЦНАПу або органу реєстрації. Запишіться онлайн або прийдіть особисто;

написати заяву. Форму нададуть на місці або можна заповнити електронний варіант через портал "Дія";

надати необхідні документи. Їхній перелік залежить від ситуації (прописка в своєму житлі, у чужому чи реєстрація дитини);

отримати відмітку про реєстрацію.

Якщо подано всі документи, реєстрація здійснюється одразу або протягом 1-3 днів.

Які документи потрібні для прописки у квартирі

Якщо ви реєструєтеся в житлі, що належить вам або іншій особі, знадобляться такі документи:

паспорт громадянина України (ID-картка або паспорт-книжечка);

документ на право власності житла (договір купівлі-продажу, спадщина, дарча тощо);

заява власника про згоду на реєстрацію (якщо житло не ваше);

квитанція про сплату адміністративного збору (приблизно 0,05 прожиткового мінімуму);

військовий квиток (для військовозобов’язаних);

документ про зняття з попередньої реєстрації (за необхідності).

Прописку можна оформити через Дію, якщо власник житла підтвердить згоду в електронному кабінеті.

Прописка дитини: що потрібно знати

При реєстрації дитини потрібні наступні документи:

свідоцтво про народження дитини або паспорт (якщо є);

паспорти обох батьків;

заява одного з батьків (якщо реєстрація за місцем проживання обох батьків — згода іншого не потрібна);

згода другого з батьків, якщо реєстрація за різними адресами;

документ на право власності житла (не завжди потрібен, якщо дитина реєструється до батьків);

довіреність, якщо подає документи третя особа.

Новонароджену дитину можна зареєструвати ще в пологовому будинку або через ЦНАП одразу після отримання свідоцтва про народження.

Чи можна прописатися без власника житла

Без згоди власника прописка неможлива, якщо ви не є співвласником житла або членом сім’ї власника. Але є й винятки:

дитину можна прописати без згоди власника, якщо вона реєструється за місцем проживання одного з батьків;

якщо квартира у спільній власності, згода всіх співвласників необов’язкова — достатньо одного з них;

орендар не може прописатися без письмової згоди власника, навіть якщо в договорі оренди зазначена можливість реєстрації.

Зазначимо, у 2025 році за проживання без реєстрації понад 30 днів передбачено штрафи від 170 до 340 грн для громадян. До 510 грн також можуть бути оштрафовані орендодавці, які не зареєстрували квартирантів.

Раніше ми розповідали, що таке тимчасова прописка, коли вона потрібна і що буде за її відсутності.

Також повідомлялось, що перейменування міст та вулиць в Україні викликає хвилювання у громадян, особливо щодо необхідності зміни реєстрації місця проживання та документів на нерухомість.