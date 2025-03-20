Якщо змінилася назва міста — про що мають знати власники нерухомості в 2025

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

Перейменування міст, селищ та вулиць в Україні — процес, який викликає занепокоєння та багато запитань у громадян. Одним з найпоширеніших є питання про необхідність зміни реєстрації місця проживання (так званої "прописки") та документів на нерухомість.

Як наголошують у юридичному відділі Звягельскої міськради, зміна назви міста не є підставою для обов’язкової зміни штампу про реєстрацію місця проживання. Відповідно до законодавства, у разі перейменування населеного пункту зміни вносяться в Реєстр територіальної громади автоматично.

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Ці відомості зберігаються та синхронізуються з Єдиним державним демографічним реєстром. Внесення змін до документів на підставі цього закону здійснюється за бажанням особи та безкоштовно.

Коли потрібно оновлювати місце реєстрації

Оновлення штампа в паспорті або інформації про місце проживання в ID-картці відбувається:

під час заміни паспорта;

при вклеюванні нової фотокартки після досягнення 25 або 45 років;

у разі зміни прізвища чи інших персональних даних.

Таким чином, після перейменування міста не потрібно терміново звертатися до органів реєстрації. Будь-які зміни можна внести за потреби у зручний час.

Чи потрібно змінювати документи на нерухомість

Чинне законодавство не передбачає обов’язкового оновлення документів на право власності у зв’язку зі зміною назви населеного пункту. Всі існуючі документи (свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу, дарування, спадщина тощо) залишаються чинними та не потребують переоформлення.

У яких випадках змінювати документи на нерухомість

Внесення змін до документації можливе за бажанням власника або за необхідності під час здійснення правочинів:

купівлі-продажу;

дарування;

передачі у спадщину.

Під час оформлення нових документів нотаріус автоматично використовуватиме актуальну назву міста. При цьому вартість нотаріальних послуг залишається незмінною незалежно від того, чи було перейменовано населений пункт.

Як відбувається внесення змін у державні реєстри

Зміни до реєстрів відбуваються автоматично на підставі нормативних актів, що затверджують перейменування. Територіальні підрозділи Державної міграційної служби та реєстраційні органи самостійно оновлюють дані без потреби додаткових звернень від громадян.

Раніше ми розповідали, що робити з пропискою після купівлі нової нерухомості. Згідно з українським законодавством, обов'язкової прописки в новому житлі немає. Однак, у певних ситуаціях реєстрація може бути корисною або навіть необхідною.

Також нагадаємо, що реєстрація у квартирі не надає автоматично права власності на житло. Це поширений міф, адже права зареєстрованого мешканця обмежуються лише правом користування житлом. Він не може претендувати на частку власності лише на підставі реєстрації. Щоб отримати право власності, необхідні інші юридичні підстави.