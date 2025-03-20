Если изменилось название города — о чем должны знать владельцы недвижимости в 2025 году

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

Переименование городов, поселков и улиц в Украине — процесс, который вызывает беспокойство и много вопросов у граждан. Одним из самых распространенных является вопрос о необходимости изменения регистрации места жительства (так называемой "прописки") и документов на недвижимость.

Как отмечают в юридическом отделе Звягельского горсовета, изменение названия города не является основанием для обязательного изменения штампа о регистрации места жительства. В соответствии с законодательством, в случае переименования населенного пункта изменения вносятся в Реестр территориальной общины автоматически.

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Эти сведения хранятся и синхронизируются с Единым государственным демографическим реестром. Внесение изменений в документы на основании этого закона осуществляется по желанию лица и бесплатно.

Когда нужно обновлять место регистрации

Обновление штампа в паспорте или информации о месте жительства в ID-карте происходит:

во время замены паспорта;

при вклеивании новой фотографии по достижении 25 или 45 лет;

в случае изменения фамилии или других персональных данных.

Таким образом, после переименования города не нужно срочно обращаться в органы регистрации. Любые изменения можно внести при необходимости в удобное время.

Нужно ли менять документы на недвижимость

Действующее законодательство не предусматривает обязательного обновления документов на право собственности в связи с изменением названия населенного пункта. Все существующие документы (свидетельства о праве собственности, договоры купли-продажи, дарения, наследство и т.д.) остаются в силе и не требуют переоформления.

В каких случаях менять документы на недвижимость

Внесение изменений в документацию возможно по желанию владельца или при необходимости при совершении сделок:

купли-продажи;

дарения;

передачи по наследству.

При оформлении новых документов нотариус автоматически будет использовать актуальное название города. При этом стоимость нотариальных услуг остается неизменной независимо от того, был ли переименован населенный пункт.

Как происходит внесение изменений в государственные реестры

Изменения в реестры происходят автоматически на основании нормативных актов, утверждающих переименование. Территориальные подразделения Государственной миграционной службы и регистрационные органы самостоятельно обновляют данные без необходимости дополнительных обращений от граждан.

Ранее мы рассказывали, что делать с пропиской после покупки новой недвижимости. Согласно украинскому законодательству, обязательной прописки в новом жилье нет. Однако, в определенных ситуациях регистрация может быть полезной или даже необходимой.

Также напомним, что регистрация в квартире не дает автоматически права собственности на жилье. Это распространенный миф, ведь права зарегистрированного жильца ограничиваются только правом пользования жильем. Он не может претендовать на долю собственности только на основании регистрации. Чтобы получить право собственности, необходимы другие юридические основания.