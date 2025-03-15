Как влияет прописка на право собственности квартиры в Украине в 2025 году

Женщина передает ключи. Фото: Freepik

В обществе до сих пор существует миф: если человек прописан в квартире, то он имеет на нее какое-то право. Многие боятся выписать родственника или знакомого, потому что думают, что он сможет претендовать на долю недвижимости. Но прописка не имеет прямого влияния на право собственности на квартиру. Это означает, что факт регистрации лица в квартире не предоставляет ему автоматически права собственности на нее.

Редакция Новини.LIVE разбирается, влияет ли прописка на право собственности квартиры в Украине в 2025 году.

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Законодательство Украины четко определяет: прописка (регистрация места жительства) — это не право собственности, а лишь информация для государства о том, где человек фактически проживает.

Функции прописки:

определяет, где человек может голосовать на выборах;

влияет на место получения социальных услуг, школьного образования для детей, медицинского обслуживания;

используется для государственной статистики.

Однако право собственности определяется совсем другими документами. А именно: договором купли-продажи, договором дарения, свидетельством о наследстве или решением суда, отмечают эксперты АН Oxygen.

Может ли прописанный человек претендовать на квартиру

Короткий ответ: нет. Регистрация места жительства не предоставляет прописанному лицу прав собственности, даже если он проживает в квартире длительное время.

Но есть исключения, когда прописанное лицо может иметь определенные права.

Совместная собственность. Если человек имеет долю в квартире (например, через наследство или совместное приобретение), его прописка не является случайной — он имеет законные права на жилье.

Брачные отношения. Если квартира приобретена в браке, даже если она оформлена только на одного из супругов, другой может претендовать на свою долю.

Договор пожизненного содержания. Если собственник заключил такой договор с другим лицом, выписать его без компенсации невозможно.

Может ли собственник выписать прописанного жильца

Владелец квартиры имеет право выписать прописанное лицо без его согласия, если оно не является совладельцем. Это можно сделать через:

ЦНАП — если прописанный человек добровольно соглашается на выписку;

суд — если человек не хочет выписываться.

Суд практически всегда становится на сторону владельца, если прописанное лицо не имеет никаких документальных прав на жилье.

Можно ли выписать ребенка

Если ребенок прописан в квартире, без предоставления ему другого места регистрации выписать его невозможно. Органы опеки тщательно контролируют такие ситуации.

Что будет, если собственник продает квартиру с прописанными людьми

Согласно украинскому законодательству, новый владелец имеет право выписать всех жильцов через суд. Однако в договоре купли-продажи обычно прописывается условие, что жилье продается "свободным от прописанных лиц".

Ранее мы рассказывали, кого невозможно выписать из жилья. Ведь жилищные споры в Украине — это сложные юридические вопросы, которые часто возникают между сожителями, бывшими членами семьи и лицами, утратившими право на пользование недвижимостью. Такие конфликты могут длиться годами, нанося участникам значительный моральный и материальный ущерб.

Также мы сообщали, что регистрация места жительства является обязательной для каждого гражданина. Отсутствие регистрации может усложнить доступ к важным административным и социальным услугам. Поэтому, чтобы полноценно пользоваться своими правами, необходимо иметь зарегистрированное место жительства.