Як впливає прописка на право власності квартири в Україні у 2025 році

Жінка передає ключі. Фото: Freepik

В суспільстві досі існує міф: якщо людина прописана в квартирі, то вона має на неї якесь право. Багато хто боїться виписати родича чи знайомого, бо думає, що він зможе претендувати на частку нерухомості. Але прописка не має прямого впливу на право власності на квартиру. Це означає, що факт реєстрації особи в квартирі не надає їй автоматично права власності на неї.

Редакція Новини.LIVE розбирається, чи впливає прописка на право власності квартири в Україні в 2025 році.

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Законодавство України чітко визначає: прописка (реєстрація місця проживання) — це не право власності, а лише інформація для держави про те, де людина фактично мешкає.

Функції прописки:

визначає, де людина може голосувати на виборах;

впливає на місце отримання соціальних послуг, шкільної освіти для дітей, медичного обслуговування;

використовується для державної статистики.

Однак право власності визначається зовсім іншими документами. А саме: договором купівлі-продажу, договором дарування, свідоцтвом про спадщину чи рішенням суду, наголошують експерти АН Oxygen.

Чи може прописана людина претендувати на квартиру

Коротка відповідь: ні. Реєстрація місця проживання не надає прописаній особі прав власності, навіть якщо вона проживає у квартирі тривалий час.

Але є винятки, коли прописана особа може мати певні права.

Спільна власність. Якщо людина має частку в квартирі (наприклад, через спадок або спільне придбання), її прописка не є випадковою — вона має законні права на житло.

Шлюбні відносини. Якщо квартира придбана в шлюбі, навіть якщо вона оформлена лише на одного з подружжя, інший може претендувати на свою частку.

Договір довічного утримання. Якщо власник уклав такий договір з іншою особою, виписати її без компенсації неможливо.

Чи може власник виписати прописаного мешканця

Власник квартири має право виписати прописану особу без її згоди, якщо вона не є співвласником. Це можна зробити через:

ЦНАП — якщо прописана людина добровільно погоджується на виписку;

суд — якщо людина не хоче виписуватися.

Суд практично завжди стає на бік власника, якщо прописана особа не має жодних документальних прав на житло.

Чи можна виписати дитину

Якщо дитина прописана в квартирі, без надання їй іншого місця реєстрації виписати її неможливо. Органи опіки ретельно контролюють такі ситуації.

Що буде, якщо власник продає квартиру з прописаними людьми

Згідно з українським законодавством, новий власник має право виписати всіх мешканців через суд. Однак у договорі купівлі-продажу зазвичай прописується умова, що житло продається "вільним від прописаних осіб".

Раніше ми розповідали, кого неможливо виписати з житла. Адже житлові спори в Україні — це складні юридичні питання, які часто виникають між співмешканцями, колишніми членами сім'ї та особами, що втратили право на користування нерухомістю. Такі конфлікти можуть тривати роками, завдаючи учасникам значних моральних і матеріальних збитків.

Також ми повідомляли, що реєстрація місця проживання є обов'язковою для кожного громадянина. Відсутність реєстрації може ускладнити доступ до важливих адміністративних та соціальних послуг. Тому, щоб повноцінно користуватися своїми правами, необхідно мати зареєстроване місце проживання.