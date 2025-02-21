Коли садити цибулю в 2025 році за місячним календарем — сприятливі дати, поради дачникам

Людина, яка висаджує цибулю на городі. Фото: Pinterest

Сьогодні на кожній українській дачі можна зустріти цибулю, а всі дачники знають, що для гарного врожаю цього овоча необхідно садити її у певні дати і відповідні терміни. Дізнайтеся, коли краще садити цю рослину на городі в 2025 році за місячним календарем для великого врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли краще садити цибулю

Час посадки цього овоча на городі залежить від того, в яких кліматичних умовах ви живете і де розташований ваш регіон. Якщо ви проживаєте в південній частині України, садити цибулю можна у період з кінця березня до середини квітня.

Якщо ви живете в центрі, то робити це краще з початку до кінця квітня, якщо на заході — то із зсередини квітня до початку травня, а якщо в північних і східних регіонах, то висаджувати овоч варто з кінця квітня до середини травня.

Але запам’ятайте, що температура ґрунту повинна бути в межах п’яти-восьми градусів тепла, а температура повітря надворі має стабільно триматися на рівні десяти або 15 градусів.

Врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Коли варто садити цибулю в 2025 році за місячним календарем

Кожен досвідчений дачник знає, що місячний календар сприяє гарному врожаю, адже фази Місяця можуть впливати на ріст і розвиток городніх культур. Щоб виростити найкращий врожай цибулі, посадіть її у такі дати цього року, як:

1, 2, 28 і 31 березня

1, 25 і 29 квітня

24 і 27 травня

Коли не можна садити цибулю в 2025 році

Також є певні дати цього року, в які не рекомендовано садити цибулю на городі. Йдеться про повню і молодик, які в 2025 році будуть навесні. Щоб не зіпсувати врожай цибулі, в жодному разі не садіть її у такі дати, як:

29 березня

8 квітня

23 квітня

7 травня

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