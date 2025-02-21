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Коли посадити цибулю на городі в 2025 році — місячний календар

21 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Коли садити цибулю в 2025 році за місячним календарем — сприятливі дати, поради дачникам
Людина, яка висаджує цибулю на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Сьогодні на кожній українській дачі можна зустріти цибулю, а всі дачники знають, що для гарного врожаю цього овоча необхідно садити її у певні дати і відповідні терміни. Дізнайтеся, коли краще садити цю рослину на городі в 2025 році за місячним календарем для великого врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли краще садити цибулю

Час посадки цього овоча на городі залежить від того, в яких кліматичних умовах ви живете і де розташований ваш регіон. Якщо ви проживаєте в південній частині України, садити цибулю можна у період з кінця березня до середини квітня.

Якщо ви живете в центрі, то робити це краще з початку до кінця квітня, якщо на заході — то із зсередини квітня до початку травня, а якщо в північних і східних регіонах, то висаджувати овоч варто з кінця квітня до середини травня.

Але запам’ятайте, що температура ґрунту повинна бути в межах п’яти-восьми градусів тепла, а температура повітря надворі має стабільно триматися на рівні десяти або 15 градусів.

Лук
Врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Коли варто садити цибулю в 2025 році за місячним календарем

Кожен досвідчений дачник знає, що місячний календар сприяє гарному врожаю, адже фази Місяця можуть впливати на ріст і розвиток городніх культур. Щоб виростити найкращий врожай цибулі, посадіть її у такі дати цього року, як:

  • 1, 2, 28 і 31 березня
  • 1, 25 і 29 квітня
  • 24 і 27 травня

Коли не можна садити цибулю в 2025 році

Також є певні дати цього року, в які не рекомендовано садити цибулю на городі. Йдеться про повню і молодик, які в 2025 році будуть навесні. Щоб не зіпсувати врожай цибулі, в жодному разі не садіть її у такі дати, як:

  • 29 березня
  • 8 квітня
  • 23 квітня
  • 7 травня

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна садити цибулю з часником на одній ділянці. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити цибулю від стрілкування. 

Також ми повідомляли про те, як посадити цибулю на городі за китайським методом.

овочі поради город цибуля місячний календар

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