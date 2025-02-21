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Когда посадить лук на огороде в 2025 году — лунный календарь

21 февраля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сажать лук в 2025 году по лунному календарю — благоприятные даты, советы дачникам
Человек, который высаживает лук на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Сегодня на каждой украинской даче можно встретить лук, а все дачники знают, что для хорошего урожая этого овоща необходимо сажать его в определенные даты и соответствующие сроки. Узнайте, когда лучше сажать это растение на огороде в 2025 году по лунному календарю для большого урожая.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда лучше сажать лук

Время посадки этого овоща на огороде зависит от того, в каких климатических условиях вы живете и где расположен ваш регион. Если вы проживаете в южной части Украины, сажать лук можно в период с конца марта до середины апреля.

Если вы живете в центре, то делать это лучше с начала до конца апреля, если на западе — то с середины апреля до начала мая, а если в северных и восточных регионах, то высаживать овощ стоит с конца апреля до середины мая.

Но запомните, что температура почвы должна быть в пределах пяти-восьми градусов тепла, а температура воздуха на улице должна стабильно держаться на уровне десяти или 15 градусов.

Лук
Урожай лука на огороде. Фото: Pinterest

Когда стоит сажать лук в 2025 году по лунному календарю

Каждый опытный дачник знает, что лунный календарь способствует хорошему урожаю, ведь фазы Луны могут влиять на рост и развитие огородных культур. Чтобы вырастить самый лучший урожай лука, посадите его в такие даты этого года, как:

  • 1, 2, 28 и 31 марта
  • 1, 25 и 29 апреля
  • 24 и 27 мая

Когда нельзя сажать лук в 2025 году

Также есть определенные даты этого года, в которые не рекомендовано сажать лук на огороде. Речь идет о полнолунии и новолунии, которые в 2025 году будут весной. Чтобы не испортить урожай лука, ни в коем случае не сажайте его в такие даты, как:

  • 29 марта
  • 8 апреля
  • 23 апреля
  • 7 мая

Напомним, мы писали о том, можно ли сажать лук с чесноком на одном участке.

Ранее мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить лук от стрелкования.

Также мы сообщали о том, как посадить лук на огороде по китайскому методу.

овощи советы огород лук лунный календарь

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