Когда сажать лук в 2025 году по лунному календарю — благоприятные даты, советы дачникам

Когда посадить лук на огороде в 2025 году — лунный календарь
Сегодня на каждой украинской даче можно встретить лук, а все дачники знают, что для хорошего урожая этого овоща необходимо сажать его в определенные даты и соответствующие сроки. Узнайте, когда лучше сажать это растение на огороде в 2025 году по лунному календарю для большого урожая.
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Когда лучше сажать лук
Время посадки этого овоща на огороде зависит от того, в каких климатических условиях вы живете и где расположен ваш регион. Если вы проживаете в южной части Украины, сажать лук можно в период с конца марта до середины апреля.
Если вы живете в центре, то делать это лучше с начала до конца апреля, если на западе — то с середины апреля до начала мая, а если в северных и восточных регионах, то высаживать овощ стоит с конца апреля до середины мая.
Но запомните, что температура почвы должна быть в пределах пяти-восьми градусов тепла, а температура воздуха на улице должна стабильно держаться на уровне десяти или 15 градусов.
Когда стоит сажать лук в 2025 году по лунному календарю
Каждый опытный дачник знает, что лунный календарь способствует хорошему урожаю, ведь фазы Луны могут влиять на рост и развитие огородных культур. Чтобы вырастить самый лучший урожай лука, посадите его в такие даты этого года, как:
- 1, 2, 28 и 31 марта
- 1, 25 и 29 апреля
- 24 и 27 мая
Когда нельзя сажать лук в 2025 году
Также есть определенные даты этого года, в которые не рекомендовано сажать лук на огороде. Речь идет о полнолунии и новолунии, которые в 2025 году будут весной. Чтобы не испортить урожай лука, ни в коем случае не сажайте его в такие даты, как:
- 29 марта
- 8 апреля
- 23 апреля
- 7 мая
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