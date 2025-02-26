Что нужно первым посадить на огороде в марте 2025 — список растений, советы дачникам

Человек, который собирает урожай гороха на огороде. Фото: Pinterest

Весной открывается дачный сезон, поэтому в этот период важно начать закладывать будущий урожай. Опытные дачники рассказали, какие растения украинцам нужно сажать на огороде первыми в марте, чтобы раньше собрать урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какие культуры сажают на огороде первыми в марте

Шпинат

Эту культуру нужно сажать на огороде, как только придет весна, ведь она хорошо выдерживает снижение температуры и умеет прорастать тогда, когда на улице всего два градуса тепла. Еще шпинат любит солнце, плодородную почву, постоянный полив и своевременное прореживание.

Взамен он улучшает качество почвы и наделяет ее полезными органическими элементами.

Выращивание шпината на огороде. Фото: Pixabay

Укроп

Эту культуру можно сеять на огороде в начале весны, ведь ее семена прорастают в условиях температуры от трех до пяти градусов тепла, а всходы способны выдерживать до шести градусов мороза. Укроп любит расти под солнцем в легкой почве, умеренной влажности и рядом с некоторыми растениями.

Взамен он способен защищать другие культуры от вредителей, ведь укроп привлекает различных насекомых.

Урожай укропа на огороде. Фото: Pixabay

Редис

Этот овощ способен выдерживать до пяти градусов мороза и быстро прорастает даже тогда, когда на улице прохладно. Редис любит легкие и хорошо дренированные почвы, а также нуждается в постоянном поливе для получения сочных плодов.

Взамен редис обеспечивает хороший урожай для других культур, например, для моркови или шпината.

Собранный урожай редиса на огороде. Фото: Pexels

Морковь

Этот овощ хорошо выдерживает прохладу, поэтому идеально подойдет для посадки в марте. Семена моркови прорастают в условиях температуры от четырех до шести градусов тепла, а молодые всходы способны выдерживать до четырех мороза. Любит морковь легкие супесчаные почвы с маленьким количеством азота.

Несмотря на то, что морковь растет медленнее всех, ее первый урожай можно будет собирать уже в июне.

Большой урожай моркови на огороде. Фото: Decorexpro

Горох

Этот вид бобовых не боится холодов и умеет прорастать тогда, когда на улице всего четыре градуса тепла. Из-за того, что горох имеет мощные корни, его не нужно часто поливать, хотя во время цветения необходима умеренная влажность почвы.

Взамен горох наделяет почву азотом, тем самым, улучшая плодородие для будущего урожая.

Урожай гороха на растении. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя сажать на огороде после горчицы.

Ранее мы рассказывали о том, почему морковь плохо растет и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, как можно вырастить хороший урожай шпината самостоятельно.