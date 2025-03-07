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Посадіть чорнобривці тут — і забудьте про шкідників назавжди

7 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Де на городі краще посадити чорнобривці, щоб вони захищали його від шкідників — поради дачникам
Людина, яка обрізає чорнобривці в саду. Фото: Gardening Know How
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен дачник із досвідом знає, що чорнобривці не лише вміють прикрашати клумбу яскравим цвітінням, а й захищати рослини від шкідників. Щоб не дати набридливим паразитам знищити врожай, дізнайтеся, в яких місцях варто посадити ці маленькі квіти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Захист ґрунту від виснаження

По-перше, ці маленькі квіточки вміють захищати землю на городі від виснаження. Завдяки тому, що ці рослини мають розгалужене коріння і густе листя, вони здатні вберегти ґрунт від пересихання. Також чорнобривці наділяють виснажену землю поживними елементами і покращують її якість.

Бархатцы
Яскраві чорнобривці на клумбі. Фото: Pixabay

Захист ґрунту від шкідників

Також ці квіти можуть захищати рослини від різних шкідників, які псують врожай. Справа в тому, що слимаки і миші ненавидять аромат чорнобривців, тому ані на метр не підійдуть до ваших овочів на городі.

Користь для овочів

Оскільки чорнобривці покращують якість землі, вони можуть бути корисними для овочів. Посадивши ці квіти біля рослин, ви зробите їх здоровими і міцними, адже вони насичують ґрунт корисними мікроелементами.

Захист від фітофтори

До того ж, чорнобривці можуть захистити томати від фітофтори, але для цього восени потрібно внести у ґрунт подрібнені стебла цих квіточок і перекопати його. 

Бархатцы
Обрізка чорнобривців на клумбі. Фото: Freethink

В яких місцях варто садити чорнобривці на городі

Дачники радять це робити біля перцю, баклажанів і помідорів, адже чорнобривці відлякають від них капустянку і нематод. Ще ці квіти радять садити біля бобових і картоплі, щоб захистити ці рослини від хрущів і дротяників.

А якщо ви посадите чорнобривці біля плодових дерев, ягідних чагарників і там, де у вас нічого не росте, ви можете уникнути виникнення бур’янів. Крім того, ці квіти садять і біля полуниці, щоб захистити її від сірої гнилі.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити тюльпани від весняних заморозків. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно збирати насіння чорнобривців на городі. 

Також ми повідомляли про те, що буде, якщо закопати сухі чорнобривці на городі. 

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19:47 Трамп заявив, що Путін не хотів починати війну в Україні

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