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Як можна вберегти тюльпани від заморозків навесні 2025

4 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як захистити тюльпани від заморозків навесні 2025 — корисні поради садівникам
Людина, яка доглядає тюльпани в саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен садівник із досвідом знає, що тюльпани більшості сортів вміють витримувати холоди, але сильні морози можуть нашкодити квітам. Ми розповідаємо, як можна вберегти ці красиві рослини в саду від весняних заморозків.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Сьогодні тюльпани можна зустріти на кожній українській дачі, адже це популярна квітка, яка вміє прикрашати будь-яку клумбу. Але щоб ці рослини тішили око пишним цвітінням, потрібно її гарно доглядати, особливо, коли надворі "мінусова" температура. 

Якщо ви хочете вберегти цю квітку, щоб вона "віддячила" вам красивим цвітінням, дізнайтеся, як її можна захистити від заморозків навесні.

Тюльпаны
Різнокольорові тюльпани на клумбі. Фото: Pinterest

Як можна вберегти тюльпани від весняних заморозків

Щоб зберегти коріння тюльпанів у теплі та захистити їх від змін температури, необхідно вкрити їх. До того ж, укриття допоможе захистити тюльпани від ризику розвитку грибкових захворювань, а коли температура з низької змінюється на високу, на квітах може виникнути надлишок вологи.

Тому в цьому випадку варто укрити землю під тюльпанами картоном, але тільки тонким папером, адже він не лише утримує тепло, а й перегниває в холоді, перетворюючись на органічне добриво. Зверху на шар картону потрібно насипати сухий гній так, щоб над цибулинами був товстий шар органічного матеріалу. 

Але стежте за тим, щоб рослини не перегрівалися, адже це може негативно вплинути на їхній ріст. Щойно надворі закінчаться заморозки, негайно приберіть укривний матеріал. Якщо ви на цибулинах тюльпанів помітили ознаки промерзання, перенесіть їх у тепле приміщення і обробіть препаратами проти грибків.

Нагадаємо, ми писали про те, чому тюльпани не квітнуть і як можна врятувати рослини. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити півонії у саду для пишного цвітіння.

Також ми повідомляли про те, які сорти троянд варто посадити у саду навесні 2025 року.

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