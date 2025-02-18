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Які сорти троянд варто посадити навесні 2025 — поради садівникам

18 лютого 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти троянд посадити навесні 2025 — найкращі різновиди квітки, поради садівникам
Людина, яка садить троянди. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Є троянди, які чудово витримують холод надворі, є ті, яким потрібен рясний полив, а є ті, які ростуть тільки в певному ґрунті. Досвідчені садівники розповіли, які сорти цієї популярної квітки варто посадити на клумбі навесні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Сорти троянди, які варто посадити на клумбі навесні

Сорт Black Baccara

Цей сорт троянди вважається стійким до захворювань, але для підтримки здоров'я необхідно дотримуватися правил догляду цього різновиду. Йдеться про добре освітлену ділянку, пухкий і дренований ґрунт, регулярний полив і підживлення спеціальними добривами.

Роза
Бутон троянди сорту Black Baccara. Фото: Pinterest

Сорт Grand Trendsetter

Такий сорт не тільки красивий, а й вміє витримувати різні хвороби та погані погодні умови. Щоб виростити найкращу троянду цього сорту, потрібно посадити її під сонцем у родючий ґрунт і регулярно, але помірно поливати. До того ж важливо обрізати бутони, які відцвіли, щоб активувати ріст нових.

Роза
Троянди сорту Grand Trendsetter. Фото: Pinterest

Сорт Country Blues

Троянда такого сорту також вважається стійкою до захворювань і шкідників, а це спрощує її догляд. А ще ця рослина гарно переносить різну погоду і здатна рости навіть там, де прохолодно. Для підтримки здоров’я потрібно садити кущі цього сорту там, де сонце, і час від часу підживлювати рослини мінеральними добривами.

Розы
Букет троянд сорту Country Blues. Фото: Pinterest

Сорт Claire Austin

Цей сорт не потребує особливого догляду, а тому він буде ідеальним вибором для початківців. А ще троянди цього сорту стійко витримують "мінусові" позначки, рідко страждають від захворювань і легко підлаштовуються під різні погодні умови.

Розы
Сорт троянд Claire Austin. Фото: Pinterest

Сорт Sweetness

Рослини цього сорту чудово витримують зміни клімату і вважаються стійкими до великої кількості захворювань, але їм потрібне регулярне підживлення. Троянди ростуть краще під сонцем у поживному ґрунті та пишно квітне, якщо їх вчасно обрізати. 

Букет роз
Троянди сорту Sweetness. Фото: Techinfus.com

Нагадаємо, ми писали про те, як доглядати троянди взимку, щоб виростити пишні квіти. 

Раніше ми розповідали про те, що робити, якщо троянда перетворюється на шипшину. 

Також ми повідомляли про те, що треба зробити з трояндою після першого цвітіння.

рослини квіти поради сад сорт троянда

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