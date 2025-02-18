Какие сорта роз посадить весной 2025 — самые лучшие разновидности цветка, советы садоводам

Человек, который сажает розы. Фото: Pinterest

Есть розы, которые прекрасно выдерживают холод на улице, есть те, которым нужен обильный полив, а есть те, которые растут только в определенном грунте. Опытные садоводы рассказали, какие сорта этого популярного цветка стоит посадить на клумбе весной 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Сорта розы, которые стоит посадить на клумбе весной

Сорт Black Baccara

Этот сорт розы считается устойчивым к заболеваниям, но для поддержки здоровья необходимо соблюдать правила ухода за этой разновидностью. Речь идет о хорошо освещенном участке, рыхлой и дренированной почве, регулярном поливе и подкормках специальными удобрениями.

Бутон розы сорта Black Baccara. Фото: Pinterest

Сорт Grand Trendsetter

Такой сорт не только красивый, но и умеет выдерживать различные болезни и плохие погодные условия. Чтобы вырастить самую лучшую розу этого сорта, нужно посадить ее под солнцем в плодородную почву и регулярно, но умеренно поливать. К тому же важно обрезать бутоны, которые отцвели, чтобы активировать рост новых.

Розы сорта Grand Trendsetter. Фото: Pinterest

Сорт Country Blues

Роза такого сорта также считается устойчивой к заболеваниям и вредителям, а это упрощает ее уход. А еще это растение хорошо переносит разную погоду и способно расти даже там, где прохладно. Для поддержки здоровья нужно сажать кусты этого сорта там, где солнце, и время от времени подкармливать растения минеральными удобрениями.

Букет роз сорта Country Blues. Фото: Pinterest

Сорт Claire Austin

Этот сорт не требует особого ухода, а потому он будет идеальным выбором для начинающих садоводов. А еще розы этого сорта стойко выдерживают "минусовые" отметки, редко страдают от заболеваний и легко подстраиваются под разные погодные условия.

Сорт роз Claire Austin. Фото: Pinterest

Сорт Sweetness"

Растения этого сорта прекрасно выдерживают изменения климата и считаются устойчивыми к большому количеству заболеваний, но им нужна регулярная подкормка. Розы растут лучше под солнцем в питательной почве и пышно цветут, если их вовремя обрезать.

Розы сорта Sweetness. Фото: Techinfus.com

Напомним, мы писали о том, как ухаживать за розами зимой, чтобы вырастить пышные цветы.

Ранее мы рассказывали о том, что делать, если роза превращается в шиповник.

Также мы сообщали о том, что надо сделать с розой после первого цветения.