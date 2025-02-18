Какие сорта роз посадить весной 2025 — самые лучшие разновидности цветка, советы садоводам

Какие сорта роз стоит посадить весной 2025 — советы садоводам
Есть розы, которые прекрасно выдерживают холод на улице, есть те, которым нужен обильный полив, а есть те, которые растут только в определенном грунте. Опытные садоводы рассказали, какие сорта этого популярного цветка стоит посадить на клумбе весной 2025 года.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Сорта розы, которые стоит посадить на клумбе весной
Сорт Black Baccara
Этот сорт розы считается устойчивым к заболеваниям, но для поддержки здоровья необходимо соблюдать правила ухода за этой разновидностью. Речь идет о хорошо освещенном участке, рыхлой и дренированной почве, регулярном поливе и подкормках специальными удобрениями.
Сорт Grand Trendsetter
Такой сорт не только красивый, но и умеет выдерживать различные болезни и плохие погодные условия. Чтобы вырастить самую лучшую розу этого сорта, нужно посадить ее под солнцем в плодородную почву и регулярно, но умеренно поливать. К тому же важно обрезать бутоны, которые отцвели, чтобы активировать рост новых.
Сорт Country Blues
Роза такого сорта также считается устойчивой к заболеваниям и вредителям, а это упрощает ее уход. А еще это растение хорошо переносит разную погоду и способно расти даже там, где прохладно. Для поддержки здоровья нужно сажать кусты этого сорта там, где солнце, и время от времени подкармливать растения минеральными удобрениями.
Сорт Claire Austin
Этот сорт не требует особого ухода, а потому он будет идеальным выбором для начинающих садоводов. А еще розы этого сорта стойко выдерживают "минусовые" отметки, редко страдают от заболеваний и легко подстраиваются под разные погодные условия.
Сорт Sweetness"
Растения этого сорта прекрасно выдерживают изменения климата и считаются устойчивыми к большому количеству заболеваний, но им нужна регулярная подкормка. Розы растут лучше под солнцем в питательной почве и пышно цветут, если их вовремя обрезать.
Напомним, мы писали о том, как ухаживать за розами зимой, чтобы вырастить пышные цветы.
Ранее мы рассказывали о том, что делать, если роза превращается в шиповник.
Также мы сообщали о том, что надо сделать с розой после первого цветения.
Читайте Новини.LIVE!