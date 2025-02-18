Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Какие сорта роз стоит посадить весной 2025 — советы садоводам arrow

Какие сорта роз стоит посадить весной 2025 — советы садоводам

18 февраля 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта роз посадить весной 2025 — самые лучшие разновидности цветка, советы садоводам
Человек, который сажает розы. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Есть розы, которые прекрасно выдерживают холод на улице, есть те, которым нужен обильный полив, а есть те, которые растут только в определенном грунте. Опытные садоводы рассказали, какие сорта этого популярного цветка стоит посадить на клумбе весной 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

Читайте также:

Сорта розы, которые стоит посадить на клумбе весной

Сорт Black Baccara

Этот сорт розы считается устойчивым к заболеваниям, но для поддержки здоровья необходимо соблюдать правила ухода за этой разновидностью. Речь идет о хорошо освещенном участке, рыхлой и дренированной почве, регулярном поливе и подкормках специальными удобрениями.

Роза
Бутон розы сорта Black Baccara. Фото: Pinterest

Сорт Grand Trendsetter

Такой сорт не только красивый, но и умеет выдерживать различные болезни и плохие погодные условия. Чтобы вырастить самую лучшую розу этого сорта, нужно посадить ее под солнцем в плодородную почву и регулярно, но умеренно поливать. К тому же важно обрезать бутоны, которые отцвели, чтобы активировать рост новых.

Роза
Розы сорта Grand Trendsetter. Фото: Pinterest

Сорт Country Blues

Роза такого сорта также считается устойчивой к заболеваниям и вредителям, а это упрощает ее уход. А еще это растение хорошо переносит разную погоду и способно расти даже там, где прохладно. Для поддержки здоровья нужно сажать кусты этого сорта там, где солнце, и время от времени подкармливать растения минеральными удобрениями.

Розы
Букет роз сорта Country Blues. Фото: Pinterest

Сорт Claire Austin

Этот сорт не требует особого ухода, а потому он будет идеальным выбором для начинающих садоводов. А еще розы этого сорта стойко выдерживают "минусовые" отметки, редко страдают от заболеваний и легко подстраиваются под разные погодные условия.

Розы
Сорт роз Claire Austin. Фото: Pinterest

Сорт Sweetness"

Растения этого сорта прекрасно выдерживают изменения климата и считаются устойчивыми к большому количеству заболеваний, но им нужна регулярная подкормка. Розы растут лучше под солнцем в питательной почве и пышно цветут, если их вовремя обрезать.

Букет роз
Розы сорта Sweetness. Фото: Techinfus.com

Напомним, мы писали о том, как ухаживать за розами зимой, чтобы вырастить пышные цветы.

Ранее мы рассказывали о том, что делать, если роза превращается в шиповник.

Также мы сообщали о том, что надо сделать с розой после первого цветения.

растения цветы советы сад сорт роза

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:45 Индексация пенсий в марте — кто получит доплату только летом

05:44 Штрафы за нарушение воинского учета — когда они растут

05:40 Макрон пообщался с Трампом и Зеленским — что обсудили

Срочная новость

05:16 В Киевской области объявили тревогу

04:55 Прогнозы неутешительные — что будет с курсом доллара в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

04:51 Стефанчук встретился с делегацией Сената США — что обсудили

04:30 "Контракт 18–24" — в МОУ назвали количество желающих служить

Эксклюзив

04:02 Сибига заявил, что Украина способна производить 4 млн БпЛА в год

03:57 Квартира с ремонтом или без — что выгоднее купить в 2025

03:26 В "Азове" требуются разнорабочие — какие условия труда

05:45 Индексация пенсий в марте — кто получит доплату только летом

05:44 Штрафы за нарушение воинского учета — когда они растут

05:40 Макрон пообщался с Трампом и Зеленским — что обсудили

Срочная новость

05:16 В Киевской области объявили тревогу

04:55 Прогнозы неутешительные — что будет с курсом доллара в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

04:51 Стефанчук встретился с делегацией Сената США — что обсудили

04:30 "Контракт 18–24" — в МОУ назвали количество желающих служить

Эксклюзив

04:02 Сибига заявил, что Украина способна производить 4 млн БпЛА в год

03:57 Квартира с ремонтом или без — что выгоднее купить в 2025

03:26 В "Азове" требуются разнорабочие — какие условия труда

04:55 Прогнозы неутешительные — что будет с курсом доллара в 2025 году

17 февраля 2025

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

16 февраля 2025

06:40 Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале

15 февраля 2025

06:52 Эксперимент на молодежи — подводные камни контракта для 18-летних

06:40 Рынок золота в феврале — новые тарифы в ломбардах Украины

14 февраля 2025

18:15 Деньги на войну — какие страны покупают российский газ и почему

07:15 Война за рынок ЕС — как Трамп хочет забрать у РФ "газовую иглу"

06:52 Выбрала Трампа, а не сына — кто такая Кэролайн Ливитт

06:40 Изменения на рынке лома — новые цены на латунь в феврале

Text

00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
Text

20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

Text

18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

Text

17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

Text

15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

Text

13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Text

13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:02 На экране смартфона появилась буква "E" — что это и как исправить

06:03 Самая вкусная каша в мире — мало кто знает этот рецепт

8 февраля 2025

06:12 Завтрак из 90-х "на вес золота" — многие забыли, а зря

11 февраля 2025

21:42 Украинцы могут сделать КТ и МРТ бесплатно — где и как

5 февраля 2025

17:12 Цены на яйца в АТБ уже не те — что произошло со стоимостью (фото)

10 февраля 2025

11:16 Украинцы не смогут зайти в метро — кого не пустят в 2025 году

4 февраля 2025

15:52 Лучший тариф от мобильного оператора — что выбрать пенсионерам

7 февраля 2025

16:01 Смелые и стильные — 5 коротких стрижек, которые покорят 2025 год

11 февраля 2025

09:40 Какие документы подтверждают право собственности на недвижимость

17 февраля 2025

07:15 Украинцы могут потерять единственное жилье в марте — кого выселят