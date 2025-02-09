Як захистити троянду від морозів — поради дачникам

Людина, яка обрізає кущ троянди. Фото: House Digest

Далеко не всі троянди здатні витримувати зимові холоди, тому починають підмерзати, через що псується їхній ріст і розвиток, але їх ще можна врятувати. Досвідчені квітникарі розповіли, що потрібно робити з рослиною, яка замерзла, щоб повернути їй природну красу.

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Полив троянди

Ви будете здивовані, але врятувати троянду, яка замерзла, можна за допомогою звичайної горілки. Для приготування дієвого розчину вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Горілка — 200 грамів

Вода — одне відро

Розчиніть горілку у воді, а потім готовим розчином полийте кущі троянд, які у вас підмерзли. Для ефективного результату поливайте рослини кожні п’ять-шість днів два-три рази поспіль. Якщо кущ вашої рослини сильно підмерз, відновлювати його доведеться три-чотири тижні.

Процес поливу троянди в саду. Фото: Decorexpro

Обрізка кущів

Також необхідно видалити чорні пагони доти, доки на кущах не залишаться лише світлі частини. Але якщо серцевина куща коричнева, а пагони підмерзли, обрізайте аж до самої основи рослини. Пагони, на яких розірвана кора, також треба видалити. А якщо кущ став повністю чорним, обріжте його до місця щеплення.

Процес обрізки куща троянди. Фото: Pinterest

Обов’язково обробіть потім всі місця зрізів зеленкою або садовим варом і обприскайте пагони фунгіцидами. Далі створіть над кущами троянд маленький парник, наприклад, з відрізаної верхівки великої пляшки на п’ять літрів. Але цей парник обов'язково встроміть у землю і закріпіть, щоб його не знесло вітром, і він продовжив захищати ваші кущі.

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