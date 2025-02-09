Як захистити троянду від морозів — поради дачникам

Троянда підмерзла — як врятувати квітку, поради садівникам
Далеко не всі троянди здатні витримувати зимові холоди, тому починають підмерзати, через що псується їхній ріст і розвиток, але їх ще можна врятувати. Досвідчені квітникарі розповіли, що потрібно робити з рослиною, яка замерзла, щоб повернути їй природну красу.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Як можна врятувати троянду, що підмерзла
Полив троянди
Ви будете здивовані, але врятувати троянду, яка замерзла, можна за допомогою звичайної горілки. Для приготування дієвого розчину вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Горілка — 200 грамів
- Вода — одне відро
Розчиніть горілку у воді, а потім готовим розчином полийте кущі троянд, які у вас підмерзли. Для ефективного результату поливайте рослини кожні п’ять-шість днів два-три рази поспіль. Якщо кущ вашої рослини сильно підмерз, відновлювати його доведеться три-чотири тижні.
Обрізка кущів
Також необхідно видалити чорні пагони доти, доки на кущах не залишаться лише світлі частини. Але якщо серцевина куща коричнева, а пагони підмерзли, обрізайте аж до самої основи рослини. Пагони, на яких розірвана кора, також треба видалити. А якщо кущ став повністю чорним, обріжте його до місця щеплення.
Обов’язково обробіть потім всі місця зрізів зеленкою або садовим варом і обприскайте пагони фунгіцидами. Далі створіть над кущами троянд маленький парник, наприклад, з відрізаної верхівки великої пляшки на п’ять літрів. Але цей парник обов'язково встроміть у землю і закріпіть, щоб його не знесло вітром, і він продовжив захищати ваші кущі.
Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати троянду, якщо вона перетворюється на шипшину.
Раніше ми розповідали про те, що потрібно зробити з трояндою після першого цвітіння.
Також ми повідомляли про те, які рослини не можна садити біля троянди в саду.
Читайте Новини.LIVE!