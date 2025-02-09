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Роза подмерзла — как спасти цветок, советы садоводам

9 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как защитить розу от морозов — советы дачникам
Человек, который обрезает куст розы. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

Далеко не все розы способны выдерживать зимние холода, поэтому начинают подмерзать, из-за чего портится их рост и развитие, но их еще можно спасти. Опытные цветоводы рассказали, что нужно делать с замерзшим растением, чтобы вернуть ему природную красоту.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Как можно спасти подмерзшую розу

Полив розы

Вы будете удивлены, но спасти замерзшую розу можно с помощью обычной водки. Для приготовления действенного раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Водка — 200 грамм
  • Вода — одно ведро

Растворите водку в воде, а затем готовым раствором полейте кусты роз, которые у вас подмерзли. Для эффективного результата поливайте растения каждые пять-шесть дней два-три раза подряд. Если куст вашего растения сильно подмерз, восстанавливать его придется три-четыре недели.

Полив розы
Процесс полива розы в саду. Фото: Decorexpro

Обрезка кустов

Также необходимо удалить черные побеги до тех пор, пока на кустах не останутся лишь светлые части. Но если сердцевина куста коричневая, а побеги подмерзли, обрезайте вплоть до самого основания растения. Побеги, на которых разорвана кора, также надо удалить. А если куст стал полностью черным, обрежьте его до места прививки.

Обрезка розы
Процесс обрезки куста розы. Фото: Pinterest

Обязательно обработайте потом все места срезов зеленкой или садовым варом и опрыскайте побеги фунгицидами. Далее создайте над кустами роз маленький парник, например, из отрезанной верхушки большой бутылки на пять литров. Но этот парник обязательно воткните в землю и закрепите, чтобы его не снесло ветром, и он продолжил защищать ваши кусты.

Напомним, мы писали о том, как спасти розу, если она превращается в шиповник.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно сделать с розой после первого цветения.

Также мы сообщали о том, какие растения нельзя сажать возле розы в саду.

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20:22 Страны Балтии стали энергонезависимыми, — обращение Зеленского

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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