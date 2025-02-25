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Чим дешево, але ефективно підживити півонії для пишного цвітіння

25 лютого 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити півонії, щоб вони виросли пишними — поради садівникам
Людина, яка обприскує півонії у саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожна жінка знає, що півонії — це розкішні різнокольорові квіти, які мають бездоганний вигляд, але для пишного цвітіння потрібно правильно доглядати їх. Досвідчені квітникарі розповіли, як і чим необхідно підживлювати півонії, щоб виростити найкращі рослини.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Півонії вміють тішити око своїм неймовірним цвітінням лише в тому випадку, якщо ви їх правильно доглядаєте у процесі вирощування. Зокрема, ці квіти мали достатню кількість сонячного світла, необхідний рівень вологи і підживлення корисними добривами.

В останньому випадку важливо підібрати правильне добриво, яке допоможе півоніям красиво квітнути. Тому фахівці розповіли, яким добривом необхідно підживити ці квіти на клумбі, щоб вашому саду заздрили всі сусіди навколо. 

Пионы
Півонії у період цвітіння. Фото: Pixabay

Чим варто підживлювати півонії

Якщо ви не хочете витрачати купу грошей на дороге добриво з магазину, можете приготувати його зі звичайних підручних засобів. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Дріжджі — 100 грамів
  • Вода — один літр
  • Цукор — 0,5 склянки

Для приготування ефективного органічного добрива розчиніть дріжджі у воді та додайте туди цукру. Потім перемішайте приготовлену суміш і залиште її настоюватися на 12 годин, після чого розбавте це у відрі з водою.

Як правильно підживлювати півонії

Щоб ефективно підживити півонії, просто полийте кущі цієї квітки приготовленим органічним добривом. Але перше підживлення потрібно проводити лише після того, як зійде сніг і прогріється земля. Це потрібно для того, щоб квітка не замерзла.

Полив пионов
Підживлення півоній у саду. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна обрізати півонії після цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити пишні півонії у саду. 

Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати півонії восени, щоб не зіпсувати квіти.

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