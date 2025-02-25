Чим підживити півонії, щоб вони виросли пишними — поради садівникам

Людина, яка обприскує півонії у саду. Фото: Pinterest

Кожна жінка знає, що півонії — це розкішні різнокольорові квіти, які мають бездоганний вигляд, але для пишного цвітіння потрібно правильно доглядати їх. Досвідчені квітникарі розповіли, як і чим необхідно підживлювати півонії, щоб виростити найкращі рослини.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Півонії вміють тішити око своїм неймовірним цвітінням лише в тому випадку, якщо ви їх правильно доглядаєте у процесі вирощування. Зокрема, ці квіти мали достатню кількість сонячного світла, необхідний рівень вологи і підживлення корисними добривами.

В останньому випадку важливо підібрати правильне добриво, яке допоможе півоніям красиво квітнути. Тому фахівці розповіли, яким добривом необхідно підживити ці квіти на клумбі, щоб вашому саду заздрили всі сусіди навколо.

Півонії у період цвітіння. Фото: Pixabay

Чим варто підживлювати півонії

Якщо ви не хочете витрачати купу грошей на дороге добриво з магазину, можете приготувати його зі звичайних підручних засобів. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Дріжджі — 100 грамів

Вода — один літр

Цукор — 0,5 склянки

Для приготування ефективного органічного добрива розчиніть дріжджі у воді та додайте туди цукру. Потім перемішайте приготовлену суміш і залиште її настоюватися на 12 годин, після чого розбавте це у відрі з водою.

Як правильно підживлювати півонії

Щоб ефективно підживити півонії, просто полийте кущі цієї квітки приготовленим органічним добривом. Але перше підживлення потрібно проводити лише після того, як зійде сніг і прогріється земля. Це потрібно для того, щоб квітка не замерзла.

Підживлення півоній у саду. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна обрізати півонії після цвітіння.

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