Чим підживити півонії, щоб вони виросли пишними — поради садівникам

Чим дешево, але ефективно підживити півонії для пишного цвітіння
Кожна жінка знає, що півонії — це розкішні різнокольорові квіти, які мають бездоганний вигляд, але для пишного цвітіння потрібно правильно доглядати їх. Досвідчені квітникарі розповіли, як і чим необхідно підживлювати півонії, щоб виростити найкращі рослини.
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Півонії вміють тішити око своїм неймовірним цвітінням лише в тому випадку, якщо ви їх правильно доглядаєте у процесі вирощування. Зокрема, ці квіти мали достатню кількість сонячного світла, необхідний рівень вологи і підживлення корисними добривами.
В останньому випадку важливо підібрати правильне добриво, яке допоможе півоніям красиво квітнути. Тому фахівці розповіли, яким добривом необхідно підживити ці квіти на клумбі, щоб вашому саду заздрили всі сусіди навколо.
Чим варто підживлювати півонії
Якщо ви не хочете витрачати купу грошей на дороге добриво з магазину, можете приготувати його зі звичайних підручних засобів. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Дріжджі — 100 грамів
- Вода — один літр
- Цукор — 0,5 склянки
Для приготування ефективного органічного добрива розчиніть дріжджі у воді та додайте туди цукру. Потім перемішайте приготовлену суміш і залиште її настоюватися на 12 годин, після чого розбавте це у відрі з водою.
Як правильно підживлювати півонії
Щоб ефективно підживити півонії, просто полийте кущі цієї квітки приготовленим органічним добривом. Але перше підживлення потрібно проводити лише після того, як зійде сніг і прогріється земля. Це потрібно для того, щоб квітка не замерзла.
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