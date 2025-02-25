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Чем дешево, но эффективно подкормить пионы для пышного цветения

25 февраля 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить пионы, чтобы они выросли пышными — советы садоводам
Человек, который опрыскивает пионы в саду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждая женщина знает, что пионы — это роскошные разноцветные цветы, которые имеют безупречный вид, но для пышного цветения нужно правильно ухаживать за ними. Опытные цветоводы рассказали, как и чем необходимо подкармливать пионы, чтобы вырастить самые лучшие растения.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Пионы умеют радовать глаз своим невероятным цветением только в том случае, если вы за ними правильно ухаживаете в процессе выращивания. В частности, эти цветы имели достаточное количество солнечного света, необходимый уровень влаги и подкормки полезными удобрениями.

В последнем случае важно подобрать правильное удобрение, которое поможет пионам красиво цвести. Поэтому специалисты рассказали, каким удобрением необходимо подкормить эти цветы на клумбе, чтобы вашему саду завидовали все соседи вокруг.

Пионы
Пионы в период цветения. Фото: Pixabay

Чем стоит подкармливать пионы

Если вы не хотите тратить кучу денег на дорогое удобрение из магазина, можете приготовить его из обычных подручных средств. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Дрожжи — 100 граммов
  • Вода — один литр
  • Сахар — 0,5 стакана

Для приготовления эффективного органического удобрения растворите дрожжи в воде и добавьте туда сахара. Затем перемешайте приготовленную смесь и оставьте ее настаиваться на 12 часов, после чего разбавьте это в ведре с водой.

Как правильно подкармливать пионы

Чтобы эффективно подкормить пионы, просто полейте кусты этого цветка приготовленным органическим удобрением. Но первую подкормку нужно проводить лишь после того, как сойдет снег и прогреется земля. Это нужно для того, чтобы цветок не замерз.

Полив пионов
Подкормка пионов в саду. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, почему нельзя обрезать пионы после цветения.

Ранее мы рассказывали о том, как можно вырастить пышные пионы в саду.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать пионы осенью, чтобы не испортить цветы.

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