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Как можно уберечь тюльпаны от заморозков весной 2025

4 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как защитить тюльпаны от заморозков весной 2025 — полезные советы садоводам
Человек, который ухаживает за тюльпанами в саду. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый садовод с опытом знает, что тюльпаны большинства сортов умеют выдерживать холода, но сильные морозы могут навредить цветам. Мы рассказываем, как можно уберечь эти красивые растения в саду от весенних заморозков.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сегодня тюльпаны можно встретить на каждой украинской даче, ведь это популярный цветок, который умеет украшать любую клумбу. Но чтобы эти растения радовали глаз пышным цветением, нужно за ним хорошо ухаживать, особенно, когда на улице "минусовая" температура.

Если вы хотите уберечь этот цветок, чтобы он "отблагодарил" вас красивым цветением, узнайте, как его можно защитить от заморозков весной.

Тюльпаны
Разноцветные тюльпаны на клумбе. Фото: Pinterest

Как можно уберечь тюльпаны от весенних заморозков

Чтобы сохранить корни тюльпанов в тепле и защитить их от изменений температуры, необходимо укрыть их. К тому же, укрытие поможет защитить тюльпаны от риска развития грибковых заболеваний, а когда температура с низкой меняется на высокую, на цветах может возникнуть избыток влаги.

Поэтому в этом случае стоит укрыть землю под тюльпанами картоном, но только тонкой бумагой, ведь она не только удерживает тепло, но и перегнивает в холоде, превращаясь в органическое удобрение. Сверху на слой картона нужно насыпать сухой навоз так, чтобы над луковицами был толстый слой органического материала.

Но следите за тем, чтобы растения не перегревались, ведь это может негативно повлиять на их рост. Как только на улице закончатся заморозки, немедленно уберите укрывной материал. Если вы на луковицах тюльпанов заметили признаки промерзания, перенесите их в теплое помещение и обработайте препаратами против грибков.

Напомним, мы писали о том, почему тюльпаны не цветут и как можно спасти растения.

Ранее мы рассказывали о том, чем стоит подкормить пионы в саду для пышного цветения.

Также мы сообщали о том, какие сорта роз стоит посадить в саду весной 2025 года.

растения цветы весна советы сад тюльпаны

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