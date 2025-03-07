Где на огороде лучше посадить бархатцы, чтобы они защищали его от вредителей — советы дачникам

Человек, который обрезает бархатцы в саду. Фото: Gardening Know How

Каждый дачник с опытом знает, что бархатцы не только умеют украшать клумбу ярким цветением, но и защищать растения от вредителей. Чтобы не дать надоедливым паразитам уничтожить урожай, узнайте, в каких местах стоит посадить эти маленькие цветы.

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Защита почвы от истощения

Во-первых, эти маленькие цветочки умеют защищать землю на огороде от истощения. Благодаря тому, что эти растения имеют разветвленные корни и густую листву, они способны уберечь почву от пересыхания. Также бархатцы наделяют истощенную землю питательными элементами и улучшают ее качество.

Яркие бархатцы на клумбе. Фото: Pixabay

Защита почвы от вредителей

Также эти цветы могут защищать растения от различных вредителей, которые портят урожай. Дело в том, что слизни и мыши ненавидят аромат бархатцев, поэтому ни на метр не подойдут к вашим овощам на огороде.

Польза для овощей

Поскольку бархатцы улучшают качество земли, они могут быть полезными для овощей. Посадив эти цветы возле растений, вы сделаете их здоровыми и крепкими, ведь они насыщают почву полезными микроэлементами.

Защита от фитофторы

К тому же, бархатцы могут защитить томаты от фитофторы, но для этого осенью нужно внести в почву измельченные стебли этих цветочков и перекопать ее.

Обрезка бархатцев на клумбе. Фото: Freethink

В каких местах стоит сажать бархатцы на огороде

Дачники советуют это делать возле перца, баклажанов и помидоров, ведь бархатцы отпугивают от них медведки и нематод. Еще эти цветы советуют сажать возле бобовых и картофеля, чтобы защитить эти растения от майских жуков и проволочника.

А если вы посадите бархатцы возле плодовых деревьев, ягодных кустарников и там, где у вас ничего не растет, вы можете избежать возникновения сорняков. Кроме того, эти цветы сажают и возле клубники, чтобы защитить ее от серой гнили.

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