Какие деревья и цветы нужно обрезать в марте 2025, чтобы улучшить рост — советы садоводам

Мужчина, который обрезает розы в саду. Фото: Freepik

Каждый опытный садовод знает, как важно удалять лишние, старые, сухие или пострадавшие побеги на деревьях, кустах и цветах рано весной. Поэтому они рассказали, какие именно растения нуждаются в обрезке весной и как это правильно делать, чтобы не навредить им в процессе.

Об этом рассказывает Express.

Читайте также:

Какие растения обязательно нужно обрезать в марте

Глициния

Это растение дачники советуют обрезать как в феврале, так и в марте, а если пропустить это, в следующий раз это уже можно будет сделать в июле и августе. Чтобы не навредить этому дереву, обрезайте молодые побеги на нем так, чтобы на каждом из них осталось по две почки.

Ветки глицинии на дереве. Фото: Pinterest

Розы

Эти красивые цветы лучше обрезать в марте, когда на улице уже немного потеплеет и не будет морозов. Обрезайте только те стебли, которые расположены близко, и делайте это обязательно под углом 45 градусов на расстоянии в пять-семь миллиметров выше уровня почки. Не бойтесь это делать и обрезайте как можно больше, чтобы побеги стали длиннее.

Кусты красной розы на клумбе. Фото: Justdial

Гортензия

Если вы хотите, чтобы гортензия на вашей клумбе радовала ваш глаз роскошным цветением в течение всего лета, обязательно обрежьте ее в начале весны. Но стоит заметить, что удалять нужно абсолютно все стебли этого растения.

Пышные бутоны розовой гортензии. Фото: Pinterest

Клематис

В первый весенний месяц на этом растении обязательно нужно убрать старую поросль. Обрезать клематис нужно так, чтобы над уровнем земли расстояние составляло 25-30 сантиметров. Это способствует активному росту растения и хорошему цветению.

Яркие цветы клематиса на кусте. Фото: Freepik

Плодовые деревья

Пока фруктовые деревья находятся в состоянии покоя, их обязательно нужно обрезать. В марте обрежьте ветви яблони и груши, но так, чтобы крона дерева по форме напоминала бокал, а солнечный свет попадал на все плодовое дерево.

Яблони с большим урожаем в саду. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, в каком месте на огороде нужно посадить бархатцы.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения лучше посадить рядом с грушей в саду.

Также мы сообщали о том, какие овощи нужно посадить на огороде первыми в марте.