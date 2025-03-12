Какие деревья и цветы нужно обрезать в марте 2025, чтобы улучшить рост — советы садоводам

Какие растения нужно обрезать в марте 2025 — советы садоводам
Каждый опытный садовод знает, как важно удалять лишние, старые, сухие или пострадавшие побеги на деревьях, кустах и цветах рано весной. Поэтому они рассказали, какие именно растения нуждаются в обрезке весной и как это правильно делать, чтобы не навредить им в процессе.
Об этом рассказывает Express.
Какие растения обязательно нужно обрезать в марте
Глициния
Это растение дачники советуют обрезать как в феврале, так и в марте, а если пропустить это, в следующий раз это уже можно будет сделать в июле и августе. Чтобы не навредить этому дереву, обрезайте молодые побеги на нем так, чтобы на каждом из них осталось по две почки.
Розы
Эти красивые цветы лучше обрезать в марте, когда на улице уже немного потеплеет и не будет морозов. Обрезайте только те стебли, которые расположены близко, и делайте это обязательно под углом 45 градусов на расстоянии в пять-семь миллиметров выше уровня почки. Не бойтесь это делать и обрезайте как можно больше, чтобы побеги стали длиннее.
Гортензия
Если вы хотите, чтобы гортензия на вашей клумбе радовала ваш глаз роскошным цветением в течение всего лета, обязательно обрежьте ее в начале весны. Но стоит заметить, что удалять нужно абсолютно все стебли этого растения.
Клематис
В первый весенний месяц на этом растении обязательно нужно убрать старую поросль. Обрезать клематис нужно так, чтобы над уровнем земли расстояние составляло 25-30 сантиметров. Это способствует активному росту растения и хорошему цветению.
Плодовые деревья
Пока фруктовые деревья находятся в состоянии покоя, их обязательно нужно обрезать. В марте обрежьте ветви яблони и груши, но так, чтобы крона дерева по форме напоминала бокал, а солнечный свет попадал на все плодовое дерево.
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