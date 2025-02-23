Які дерева небезпечно садити біля будинку — поради дачникам

Ніколи не садіть ці дерева біля будинку — чим це небезпечно
Кожен справжній садівник хоче зробити зі своєї дачної території справжню "цукерку", а для цього варто садити лише ті рослини, які потім не завдадуть шкоди. Щоб уникнути проблем, дізнайтеся, які дерева в жодному випадку не можна садити біля будинку.
Про це розповідає Martha Stewart.
Які дерева не варто садити в саду
Плакуча верба
Попри те, що це дерево має розкішний вигляд, воно, водночас, вимагає багато вільного місця, а тому може миттєво заповнити собою всю територію. Крім того, у верби потужна коренева система, яка, коли шукає вологу, може пошкодити каналізаційні труби. А це вказує на те, що таке дерево не можна садити на маленьких ділянках.
Ясен
Це велике дерево дуже часто страждає від такого шкідника, як смарагдова ясенева мокриця, яка сильно скорочує цикл життя ясена. До того ж це дерево потрібно регулярно лікувати інсектицидами, а це вимагає багато часу і сил у господарів.
Груша "Каллері"
Це дерево має красиві квітки білого кольору, які роблять його вигляд привабливим. Але коли надворі сильний вітер, гілки такої груші часто тріскаються. До того ж груша може неприємно пахнути, що зіпсує атмосферу у вашому саді.
Сріблястий клен
Ця рослина швидко росте і має крихку деревину, яка під час сильного вітру може ламатися. До того ж коріння цього клену розташоване біля поверхні, через що вам буде складно посадити поруч інші рослини, а ваша споруда може постраждати.
Сумах оцтовий
Це дерево має гарні суцвіття червоного відтінку, які можуть дуже швидко розростатися і завдавати шкоди іншим рослинам поруч. Якщо ви хочете, все ж таки, посадити це дерево, робіть це окремо і обов’язково стежте за ростом коріння.
Шовковиця
Кожна людина знає, що на цьому дереві виростають дуже смачні ягоди, але це, певно, єдина його перевага. Справа в тому, що плоди шовковиці залишають плями на землі та притягують до себе комах. Ще в цьому дереві розгалужене коріння, яке може заважати іншим рослинам у саду.
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