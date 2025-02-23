Які дерева небезпечно садити біля будинку — поради дачникам

Людина, яка висаджує дерево в саду. Фото: Decorexpro

Кожен справжній садівник хоче зробити зі своєї дачної території справжню "цукерку", а для цього варто садити лише ті рослини, які потім не завдадуть шкоди. Щоб уникнути проблем, дізнайтеся, які дерева в жодному випадку не можна садити біля будинку.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Плакуча верба

Попри те, що це дерево має розкішний вигляд, воно, водночас, вимагає багато вільного місця, а тому може миттєво заповнити собою всю територію. Крім того, у верби потужна коренева система, яка, коли шукає вологу, може пошкодити каналізаційні труби. А це вказує на те, що таке дерево не можна садити на маленьких ділянках.

Плакуча верба на березі озера. Фото: Pinterest

Ясен

Це велике дерево дуже часто страждає від такого шкідника, як смарагдова ясенева мокриця, яка сильно скорочує цикл життя ясена. До того ж це дерево потрібно регулярно лікувати інсектицидами, а це вимагає багато часу і сил у господарів.

Великий ясен у полі. Фото: Sassi Garden

Груша "Каллері"

Це дерево має красиві квітки білого кольору, які роблять його вигляд привабливим. Але коли надворі сильний вітер, гілки такої груші часто тріскаються. До того ж груша може неприємно пахнути, що зіпсує атмосферу у вашому саді.

Дві груші "Каллері" у полі. Фото: Pinterest

Сріблястий клен

Ця рослина швидко росте і має крихку деревину, яка під час сильного вітру може ламатися. До того ж коріння цього клену розташоване біля поверхні, через що вам буде складно посадити поруч інші рослини, а ваша споруда може постраждати.

Величезний сріблястий клен у парку. Фото: Pinterest

Сумах оцтовий

Це дерево має гарні суцвіття червоного відтінку, які можуть дуже швидко розростатися і завдавати шкоди іншим рослинам поруч. Якщо ви хочете, все ж таки, посадити це дерево, робіть це окремо і обов’язково стежте за ростом коріння.

Сумах оцтовий в саду. Фото: Pinterest

Шовковиця

Кожна людина знає, що на цьому дереві виростають дуже смачні ягоди, але це, певно, єдина його перевага. Справа в тому, що плоди шовковиці залишають плями на землі та притягують до себе комах. Ще в цьому дереві розгалужене коріння, яке може заважати іншим рослинам у саду.

Врожай шовковиці на дереві. Фото: Freepik

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