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Ніколи не садіть ці дерева біля будинку — чим це небезпечно

23 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Які дерева небезпечно садити біля будинку — поради дачникам
Людина, яка висаджує дерево в саду. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен справжній садівник хоче зробити зі своєї дачної території справжню "цукерку", а для цього варто садити лише ті рослини, які потім не завдадуть шкоди. Щоб уникнути проблем, дізнайтеся, які дерева в жодному випадку не можна садити біля будинку.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Плакуча верба

Попри те, що це дерево має розкішний вигляд, воно, водночас, вимагає багато вільного місця, а тому може миттєво заповнити собою всю територію. Крім того, у верби потужна коренева система, яка, коли шукає вологу, може пошкодити каналізаційні труби. А це вказує на те, що таке дерево не можна садити на маленьких ділянках.

Плакучая ива
Плакуча верба на березі озера. Фото: Pinterest

Ясен

Це велике дерево дуже часто страждає від такого шкідника, як смарагдова ясенева мокриця, яка сильно скорочує цикл життя ясена. До того ж це дерево потрібно регулярно лікувати інсектицидами, а це вимагає багато часу і сил у господарів.

Ясень
Великий ясен у полі. Фото: Sassi Garden

Груша "Каллері"

Це дерево має красиві квітки білого кольору, які роблять його вигляд привабливим. Але коли надворі сильний вітер, гілки такої груші часто тріскаються. До того ж груша може неприємно пахнути, що зіпсує атмосферу у вашому саді.

Груша "Каллери"
Дві груші "Каллері" у полі. Фото: Pinterest

Сріблястий клен

Ця рослина швидко росте і має крихку деревину, яка під час сильного вітру може ламатися. До того ж коріння цього клену розташоване біля поверхні, через що вам буде складно посадити поруч інші рослини, а ваша споруда може постраждати.

Серебристый клен
Величезний сріблястий клен у парку. Фото: Pinterest

Сумах оцтовий

Це дерево має гарні суцвіття червоного відтінку, які можуть дуже швидко розростатися і завдавати шкоди іншим рослинам поруч. Якщо ви хочете, все ж таки, посадити це дерево, робіть це окремо і обов’язково стежте за ростом коріння.

Сумах оленерогий
Сумах оцтовий в саду. Фото: Pinterest

Шовковиця

Кожна людина знає, що на цьому дереві виростають дуже смачні ягоди, але це, певно, єдина його перевага. Справа в тому, що плоди шовковиці залишають плями на землі та притягують до себе комах. Ще в цьому дереві розгалужене коріння, яке може заважати іншим рослинам у саду.

Шелковица
Врожай шовковиці на дереві. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, чому в жодному разі не можна рубати горіх біля будинку. 

Раніше ми розповідали про те, чому потрібно посадити ялівець біля будинку. 

Також ми повідомляли про те, чому на бузку не можна ламати гілки.  

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