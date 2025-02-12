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Терміново посадіть ялівець біля будинку — чому це важливо

12 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чому треба посадити ялівець біля будинку — чим корисна ця рослина, поради садівникам
Дачник, який обрізає ялівець у саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Справжні садівники знають, що ялівець — це не просто красива декоративна рослина, це ще й неймовірна користь для людей. Ми розповідаємо, чому варто посадити це популярне дерево біля свого будинку і як воно впливає на здоров’я з навколишнім середовищем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Користь для здоров’я й екології

По-перше, запах цього дерева покращує якість повітря, а саме воно виділяє природні антисептики фітонциди, які борються з мікробами та деякими алергенами. Ще ця рослина покращує емоційний стан людини, адже до її складу входять ефірні олії, які позбавляють від стресу і відновлюють сили.

Можжевельник
Пишна гілка ялівця в саду. Фото: Pinterest

Прикраса території

Ці декоративні рослини здатні прикрасити абсолютно кожну садову ділянку, адже вони мають великий вибір форм і відтінків, а тому пасуватимуть будь-якому ландшафтному дизайну. Наприклад, існують маленькі кущі ялівцю для альпійських гірок, високі дерева і розлогі види.

А ще ялівець гарно поєднується з іншими рослинами в саду, зокрема з такими квітами, як:

  • троянди
  • гортензії
  • трав’янисті багаторічні квіти
Деревья можжевельника
Декілька дерев ялівцю звичайного в саду. Фото: Pinterest

Захист саду і будинку

Ялівець має доволі потужну кореневу систему, яка утримує ґрунт, не даючи йому вимиватися і страждати від ерозії. Це особливо важливо для тих ділянок, які розташовані на схилі. Крім того, ця рослина захищає сад від захворювань і шкідників завдяки вмісту фітонцидів. 

Зокрема, ці речовини відлякують від саду шкідників і не дають грибковим інфекціям поширюватися на території. Тому садівники радять посадити ялівець на ділянці, якщо ви хочете захистити свій сад і оселю.

Нагадаємо, ми писали про те, чому категорично не можна ламати гілки бузків у саду. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева в саду потрібно обрізати в зимову пору року. 

Також ми повідомляли про те, чому важливо обстежувати плодові дерева в саду взимку.

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