Почему надо посадить можжевельник возле дома — чем полезно это растение, советы садоводам

Дачник, который обрезает можжевельник в саду. Фото: Pinterest

Настоящие садоводы знают, что можжевельник — это не просто красивое декоративное растение, это еще и невероятная польза для людей. Мы рассказываем, почему стоит посадить это популярное дерево возле своего дома и как оно влияет на здоровье с окружающей средой.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Польза для здоровья и экологии

Во-первых, запах этого дерева улучшает качество воздуха, а именно оно выделяет природные антисептики фитонциды, которые борются с микробами и некоторыми аллергенами. Еще это растение улучшает эмоциональное состояние человека, ведь в его состав входят эфирные масла, которые избавляют от стресса и восстанавливают силы.

Пышная ветка можжевельника в саду. Фото: Pinterest

Украшение территории

Эти декоративные растения способны украсить абсолютно каждый садовый участок, ведь они имеют большой выбор форм и оттенков, а потому подойдут к любому ландшафтному дизайну. Например, существуют маленькие кусты можжевельника для альпийских горок, высокие деревья и раскидистые виды.

А еще можжевельник хорошо сочетается с другими растениями в саду, в частности с такими цветами, как:

розы

гортензии

травянистые многолетние цветы

Несколько деревьев можжевельника обыкновенного в саду. Фото: Pinterest

Защита сада и дома

Можжевельник имеет довольно мощную корневую систему, которая удерживает почву, не давая ей вымываться и страдать от эрозии. Это особенно важно для тех участков, которые расположены на склоне. Кроме того, это растение защищает сад от заболеваний и вредителей благодаря содержанию фитонцидов.

В частности, эти вещества отпугивают от сада вредителей и не дают грибковым инфекциям распространяться на территории. Поэтому садоводы советуют посадить можжевельник на участке, если вы хотите защитить свой сад и жилье.

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