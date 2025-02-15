Чому волоський горіх категорично не можна рубати біля будинку — прикмети

Чоловік зриває горіхи з дерева. Фото: freepik.com

Волоський горіх — одне з найпопулярніших плодових дерев в Україні. Його цінують за смачні горіхи та густу крону, що дарує прохолодний затінок влітку. А народна мудрість стверджує, що це дерево ще й володіє потужною енергетикою. Вважається, якщо горіх росте на вашій ділянці, вирубувати його не можна.

Що про вирубку волоського горіха говорять народні прикмети та яка є практична сторона, дізнавайтесь далі у матеріалі.

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Садівники зазначають, що вирубка волоського горіха на присадибній ділянці може спричинити ряд проблем, серед них:

Пошкодження ґрунту. Коренева система горіха проникає глибоко в землю, тому після знищення дерева можуть утворитися пустоти, що призведуть до просідання ґрунту. Порушення екосистеми. Горіх виділяє специфічні речовини, що впливають на сусідні рослини. Якщо зрубати дерево, це може спричинити порушення балансу мікрофлори ділянки. Висока ймовірність хвороб. Після зрізання на корені можуть залишитися патогенні мікроорганізми, які сприятимуть загниванню ґрунту та зараженню інших рослин.

Густе коріння волоського горіха. Фото: google.com

Що кажуть про вирубку волоського горіха народні прикмети

За народними прикметами, волоський горіх здатен накопичувати в собі енергетику будинку та його мешканців. Тож, якщо зрубати дерево є ризик втратити добробут, здоров'я та навіть накликати на себе нещастя.

Інше повір'я стверджує, що у дереві можуть селитися духи, а на тих, хто наважився зруйнувати їхню домівку, вони можуть розлютитися наслати страшні біди.

Зелені плоди волоського горіха. Фото: Pexels

Інші народні забобони про волоський горіх

Наші пращури вірили, що волоський горіх здатен впливати на долю людини. За народними прикметами:

Не можна садити горіх на своєму подвір'ї — він може забрати здоров'я та удачу.

Сон під кроною горіха може викликати головний біль і навіть безсоння.

Якщо зрізати горіх, можна втратити достаток і добробут.

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