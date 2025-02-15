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Навлечете страшную беду — почему нельзя рубать орех возле дома

15 февраля 2025 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Почему грецкий орех категорически нельзя рубить возле дома — приметы
Мужчина срывает орехи с дерева. Фото: freepik.com
Александра Ткачук - Редактор

Грецкий орех — одно из самых популярных плодовых деревьев в Украине. Его ценят за вкусные орехи и густую крону, которая дарит прохладную тень летом. А народная мудрость утверждает, что это дерево еще и обладает мощной энергетикой. Считается, если орех растет на вашем участке, вырубать его нельзя.

Что о вырубке грецкого ореха говорят народные приметы и какая есть практическая сторона, узнавайте далее в материале.

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Почему нельзя вырубать орех возле дома — практическая сторона

Садоводы отмечают, что вырубка грецкого ореха на приусадебном участке может вызвать ряд проблем, среди них:

  1. Повреждение почвы. Корневая система ореха проникает глубоко в землю, поэтому после уничтожения дерево могут образоваться пустоты, которые приведут к проседанию почвы.
  2. Нарушение экосистемы. Орех выделяет специфические вещества, влияющие на соседние растения. Если срубить дерево, это может повлечь нарушение баланса микрофлоры участка.
  3. Высокая вероятность болезней. После срезки на корнях могут остаться патогенные микроорганизмы, которые будут способствовать загниванию почвы и заражению других растений.

 

Что говорят о вырубке грецкого ореха народные приметы
Густые корни грецкого ореха. Фото: google.com

Что говорят о вырубке грецкого ореха народные приметы

По народным приметам, грецкий орех способен накапливать в себе энергетику дома и его жителей. Поэтому, если срубить дерево есть риск потерять благосостояние, здоровье и даже навлечь на себя несчастье.

Другое поверье утверждает, что в дереве могут селиться духи, а на тех, кто решился разрушить их дом, они могут разозлиться и наслать страшные беды.

 

Народные суеверия о грецких орехах
Зеленые плоды грецкого ореха. Фото: Pexels

Другие народные суеверия о грецком орехе

Наши предки верили, что грецкий орех способен влиять на судьбу человека. По народным приметам:

  • Нельзя сажать орех в своем дворе — он может забрать здоровье и удачу.
  • Сон под кроной ореха может вызвать головную боль и даже бессонницу.
  • Если срезать орех, можно потерять достаток и благосостояние.

Ранее мы писали, почему опасно ломать ветки сирени.

Напомним, также мы рассказывали, почему стоит посадить можжевельник возле дома.

деревья сад дом народные приметы грецкие орехи

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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