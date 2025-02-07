Чим підживити вишню для гарного врожаю — коли і як це робити, поради садівникам

Людина, яка збирає врожай вишні в саду. Фото: Bulbsociety

Наближається весна, а це означає, що настав час подбати про вишню у саду, зокрема, її підгодувати. Досвідчені садівники розповіли, коли варто підживити плодове дерево, як правильно це робити і якими саме добривами треба скористатися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Вишневе дерево, як і будь-яка садова рослина, потребує гарного догляду, особливо, коли навесні починає прокидатися весь сад. У цей період важливо підживлювати це плодове дерево, щоб зміцнити його і забезпечити великий врожай.

Але щоб досягти таких результатів, важливо розуміти, коли, якими добривами і як правильно підживлювати це дерево в саду.

Врожай на гілці вишневого дерева. Фото: Pixabay

Коли, чим і як підживлювати вишню

Спочатку робити це потрібно рано навесні — у цей час можна обробити дерево бордоською рідиною 3%, яка захистить вишню від грибків і наділить її міддю.

Для приготування суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Мідний купорос — 250-300 грамів

Оксид кальцію — 250-300 грамів

Вода — десять літрів

Друге підживлення потрібно проводити на початку цвітіння вишневого дерева — у цей час варто обприскати молоді дерева сечовиною або аміачною селітрою. Можете розвести 30 грамів сечовини в десятьох літрах вода або підгодувати вишню під корінь аміачною селітрою із розрахунку 15 грамів на один квадратний метр.

Процес підживлення вишневого дерева в саду. Фото: Decorexpro

Третє підживлення відбувається у період цвітіння вишні — на цьому етапі варто нагодувати дерево золою і коров’яком. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

Деревна зола — дев’ять-десять склянок

Коров’як — п’ять літрів

Вода — 50 літрів

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