Чем подкормить вишню для хорошего урожая — когда и как это делать, советы садоводам

Когда, чем и как подкармливать вишню весной — советы садоводам
Приближается весна, а это значит, что пришло время позаботиться о вишне в саду, в частности, ее подкормить. Опытные садоводы рассказали, когда стоит подкормить плодовое дерево, как правильно это делать и какими именно удобрениями надо воспользоваться.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Вишневое дерево, как и любое садовое растение, требует хорошего ухода, особенно, когда весной начинает просыпаться весь сад. В этот период важно подпитывать это плодовое дерево, чтобы укрепить его и обеспечить большой урожай.
Но чтобы достичь таких результатов, важно понимать, когда, какими удобрениями и как правильно подкармливать это дерево в саду.
Когда, чем и как подкармливать вишню
Сначала делать это нужно рано весной — в это время можно обработать дерево бордоской жидкостью 3%, которая защитит вишню от грибков и наделит ее медью.
Для приготовления смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Медный купорос — 250-300 грамм
- Оксид кальция — 250-300 грамм
- Вода — десять литров
Вторую подкормку нужно проводить в начале цветения вишневого дерева — в это время стоит опрыскать молодые деревья мочевиной или аммиачной селитрой. Можете развести 30 грамм мочевины в десяти литрах вода или подкормить вишню под корень аммиачной селитрой из расчета 15 грамм на один квадратный метр.
Третья подкормка происходит в период цветения вишни — на этом этапе стоит накормить дерево золой и коровяком. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — девять-десять стаканов
- Коровяк — пять литров
- Вода — 50 литров
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