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Когда, чем и как подкармливать вишню весной — советы садоводам

7 февраля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить вишню для хорошего урожая — когда и как это делать, советы садоводам
Человек, который собирает урожай вишни в саду. Фото: Bulbsociety
Кристина Кучугурная - Редактор

Приближается весна, а это значит, что пришло время позаботиться о вишне в саду, в частности, ее подкормить. Опытные садоводы рассказали, когда стоит подкормить плодовое дерево, как правильно это делать и какими именно удобрениями надо воспользоваться.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Вишневое дерево, как и любое садовое растение, требует хорошего ухода, особенно, когда весной начинает просыпаться весь сад. В этот период важно подпитывать это плодовое дерево, чтобы укрепить его и обеспечить большой урожай.

Но чтобы достичь таких результатов, важно понимать, когда, какими удобрениями и как правильно подкармливать это дерево в саду.

Вишня
Урожай на ветке вишневого дерева. Фото: Pixabay

Когда, чем и как подкармливать вишню

Сначала делать это нужно рано весной — в это время можно обработать дерево бордоской жидкостью 3%, которая защитит вишню от грибков и наделит ее медью.

Для приготовления смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Медный купорос — 250-300 грамм
  • Оксид кальция — 250-300 грамм
  • Вода — десять литров

Вторую подкормку нужно проводить в начале цветения вишневого дерева — в это время стоит опрыскать молодые деревья мочевиной или аммиачной селитрой. Можете развести 30 грамм мочевины в десяти литрах вода или подкормить вишню под корень аммиачной селитрой из расчета 15 грамм на один квадратный метр.

Подкормка дерева
Процесс подкормки вишневого дерева в саду. Фото: Decorexpro

Третья подкормка происходит в период цветения вишни — на этом этапе стоит накормить дерево золой и коровяком. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — девять-десять стаканов
  • Коровяк — пять литров
  • Вода — 50 литров

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать возле вишни в саду.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли выращивать вишню со сливой на одном участке в саду.

Также мы сообщали о том, как можно защитить вишню с черешней в саду от скворцов.

деревья советы сад вишня плодовые деревья

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