Какие деревья опасно сажать возле дома — советы дачникам

Человек, который высаживает дерево в саду. Фото: Decorexpro

Каждый настоящий садовод хочет сделать из своей дачной территории настоящую "конфетку", а для этого стоит сажать только те растения, которые потом не нанесут вреда. Чтобы избежать проблем, узнайте, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать возле дома.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Плакучая ива

Несмотря на то, что это дерево имеет роскошный вид, оно, в то же время, требует много свободного места, а потому может мгновенно заполнить собой всю территорию. Кроме того, у ивы мощная корневая система, которая, когда ищет влагу, может повредить канализационные трубы. А это указывает на то, что такое дерево нельзя сажать на маленьких участках.

Плакучая ива на берегу озера. Фото: Pinterest

Ясень

Это крупное дерево очень часто страдает от такого вредителя, как изумрудная ясеневая мокрица, которая сильно сокращает цикл жизни ясеня. К тому же это дерево нужно регулярно лечить инсектицидами, а это требует много времени и сил у хозяев.

Большой ясень в поле. Фото: Sassi Garden

Груша "Каллери"

Это дерево имеет красивые цветки белого цвета, которые делают его вид привлекательным. Но когда на улице сильный ветер, ветви такой груши часто трескаются. К тому же груша может неприятно пахнуть, что испортит атмосферу в вашем саду.

Две груши "Каллери" в поле. Фото: Pinterest

Серебристый клен

Это растение быстро растет и имеет хрупкую древесину, которая во время сильного ветра может ломаться. К тому же, корни этого клена расположены возле поверхности, из-за чего вам будет сложно посадить рядом другие растения, а ваша постройка может пострадать.

Огромный серебристый клен в парке. Фото: Pinterest

Сумах оленерогий

Это дерево имеет красивые соцветия красного оттенка, которые могут очень быстро разрастаться и наносить вред другим растениям рядом. Если вы хотите, все же, посадить это дерево, делайте это отдельно и обязательно следите за ростом корней.

Сумах оленерогий в саду. Фото: Pinterest

Шелковица

Каждый человек знает, что на этом дереве вырастают очень вкусные ягоды, но это, пожалуй, единственное его преимущество. Дело в том, что плоды шелковицы оставляют пятна на земле и притягивают к себе насекомых. Еще у этого дерева разветвленные корни, которые могут мешать другим растениям в саду.

Урожай шелковицы на дереве. Фото: Freepik

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