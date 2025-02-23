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Никогда не сажайте эти деревья возле дома — чем это опасно

23 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие деревья опасно сажать возле дома — советы дачникам
Человек, который высаживает дерево в саду. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый настоящий садовод хочет сделать из своей дачной территории настоящую "конфетку", а для этого стоит сажать только те растения, которые потом не нанесут вреда. Чтобы избежать проблем, узнайте, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать возле дома.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Плакучая ива

Несмотря на то, что это дерево имеет роскошный вид, оно, в то же время, требует много свободного места, а потому может мгновенно заполнить собой всю территорию. Кроме того, у ивы мощная корневая система, которая, когда ищет влагу, может повредить канализационные трубы. А это указывает на то, что такое дерево нельзя сажать на маленьких участках.

Плакучая ива
Плакучая ива на берегу озера. Фото: Pinterest

Ясень

Это крупное дерево очень часто страдает от такого вредителя, как изумрудная ясеневая мокрица, которая сильно сокращает цикл жизни ясеня. К тому же это дерево нужно регулярно лечить инсектицидами, а это требует много времени и сил у хозяев.

Ясень
Большой ясень в поле. Фото: Sassi Garden

Груша "Каллери"

Это дерево имеет красивые цветки белого цвета, которые делают его вид привлекательным. Но когда на улице сильный ветер, ветви такой груши часто трескаются. К тому же груша может неприятно пахнуть, что испортит атмосферу в вашем саду.

Груша "Каллери"
Две груши "Каллери" в поле. Фото: Pinterest

Серебристый клен

Это растение быстро растет и имеет хрупкую древесину, которая во время сильного ветра может ломаться. К тому же, корни этого клена расположены возле поверхности, из-за чего вам будет сложно посадить рядом другие растения, а ваша постройка может пострадать.

Серебристый клен
Огромный серебристый клен в парке. Фото: Pinterest

Сумах оленерогий

Это дерево имеет красивые соцветия красного оттенка, которые могут очень быстро разрастаться и наносить вред другим растениям рядом. Если вы хотите, все же, посадить это дерево, делайте это отдельно и обязательно следите за ростом корней.

Сумах оленерогий
Сумах оленерогий в саду. Фото: Pinterest

Шелковица

Каждый человек знает, что на этом дереве вырастают очень вкусные ягоды, но это, пожалуй, единственное его преимущество. Дело в том, что плоды шелковицы оставляют пятна на земле и притягивают к себе насекомых. Еще у этого дерева разветвленные корни, которые могут мешать другим растениям в саду.

Шелковица
Урожай шелковицы на дереве. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, почему ни в коем случае нельзя рубить орех возле дома.

Ранее мы рассказывали о том, почему нужно посадить можжевельник возле дома.

Также мы сообщали о том, почему на сирени нельзя ломать ветки.

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17:22 Продвигаемся вперед — Зеленский высказался о переговорах с США

Срочная новость

17:17 РФ расстреляла военнопленных на Курщине, — Лубинец

17:15 Продажа земли в парке Юность в Одессе — что происходит

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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