Какие деревья опасно сажать возле дома — советы дачникам

Никогда не сажайте эти деревья возле дома — чем это опасно
Каждый настоящий садовод хочет сделать из своей дачной территории настоящую "конфетку", а для этого стоит сажать только те растения, которые потом не нанесут вреда. Чтобы избежать проблем, узнайте, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать возле дома.
Об этом рассказывает Martha Stewart.
Какие деревья не стоит сажать в саду
Плакучая ива
Несмотря на то, что это дерево имеет роскошный вид, оно, в то же время, требует много свободного места, а потому может мгновенно заполнить собой всю территорию. Кроме того, у ивы мощная корневая система, которая, когда ищет влагу, может повредить канализационные трубы. А это указывает на то, что такое дерево нельзя сажать на маленьких участках.
Ясень
Это крупное дерево очень часто страдает от такого вредителя, как изумрудная ясеневая мокрица, которая сильно сокращает цикл жизни ясеня. К тому же это дерево нужно регулярно лечить инсектицидами, а это требует много времени и сил у хозяев.
Груша "Каллери"
Это дерево имеет красивые цветки белого цвета, которые делают его вид привлекательным. Но когда на улице сильный ветер, ветви такой груши часто трескаются. К тому же груша может неприятно пахнуть, что испортит атмосферу в вашем саду.
Серебристый клен
Это растение быстро растет и имеет хрупкую древесину, которая во время сильного ветра может ломаться. К тому же, корни этого клена расположены возле поверхности, из-за чего вам будет сложно посадить рядом другие растения, а ваша постройка может пострадать.
Сумах оленерогий
Это дерево имеет красивые соцветия красного оттенка, которые могут очень быстро разрастаться и наносить вред другим растениям рядом. Если вы хотите, все же, посадить это дерево, делайте это отдельно и обязательно следите за ростом корней.
Шелковица
Каждый человек знает, что на этом дереве вырастают очень вкусные ягоды, но это, пожалуй, единственное его преимущество. Дело в том, что плоды шелковицы оставляют пятна на земле и притягивают к себе насекомых. Еще у этого дерева разветвленные корни, которые могут мешать другим растениям в саду.
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