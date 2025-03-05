Що посадити біля груші — садівники назвали рослини для підвищення врожайності

Чоловік збирає врожай груш. Фото: shutterstock.com

Груша — популярне плодове дерево в Україні, яке можна зустріти майже у кожного в саду або на присадибній ділянці. Проте, не рідко садівники та дачники стикаються з ситуацією, коли грушеве дерево дає дрібні плоди або ж врожаю зовсім не видно. Причиною може стати неправильне сусідство з іншими рослинами. Тоді як правильне може сприяти кращому запиленню, захисту від шкідників і покращенню ґрунту. А отже, і врожайність дерева буде високою.

Які рослини стануть найкращими сусідами для груші й дозволять щороку збирати запашні плоди відрами, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Як наголошують досвідчені садівники, правильний підбір "сусідів" може стати запорукою здоров'я та розвитку грушевих дерев. Що дозволить мати щедрий врожай щороку.

Садівниця доглядає за грушевим деревом. Фото: freepik.com

Отже, обов'язково садіть поруч з грушею такі рослини:

Інші сорти груш. Груша, як правило, погано самозапилюється, тому для збільшення кількості плодів рекомендується висаджувати поруч кілька сортів. Це покращить процес запилення та сприятиме рясному врожаю. Яблуня. Ці дерева мають схожі вимоги до ґрунту та догляду, а також добре взаємодіють між собою. Яблуня може покращити запилення груші, якщо їх цвітіння збігається у часі. Малина та смородина. Ці кущі допомагають утримувати вологу в ґрунті та створюють сприятливий мікроклімат. Крім того, малина й смородина приваблюють бджіл, які сприяють запиленню груші. Виноград. Лоза винограду не конкурує з грушею за поживні речовини та може слугувати природним бар'єром від вітру. Головне — правильно направляти пагони, щоб вони не затінювали дерево. Нагідки та чорнобривці. Їх можна назвати квітами-компаньйонами. Ці рослини відлякують шкідників завдяки своєму аромату. Нагідки та чорнобривці захищають грушу від попелиці та інших комах, які можуть нашкодити листю й плодам.

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