Что посадить возле груши — садоводы назвали растения для повышения урожайности

Мужчина собирает урожай груши. Фото: shutterstock.com

Груша — популярное плодовое дерево в Украине, которое можно встретить почти у каждого в саду или на приусадебном участке. Однако нередко садоводы и дачники сталкиваются с ситуацией, когда грушевое дерево дает мелкие плоды или же урожая совсем не видно. Причиной может стать неправильное соседство с другими растениями, тогда как правильное может способствовать лучшему опылению, защите от вредителей и улучшению почвы. А значит, и урожайность дерева будет высокой.

Какие растения станут лучшими соседями для груши и позволят ежегодно собирать ароматные плоды ведрами, узнавайте далее в нашей статье.

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Как отмечают опытные садоводы, правильный подбор "соседей" может стать залогом здоровья и развития грушевых деревьев. Что позволит иметь щедрый урожай ежегодно.

Садовница ухаживает за грушевым деревом. Фото: freepik.com

Итак, обязательно сажайте рядом с грушей такие растения:

Другие сорта груш. Груша, как правило, плохо самоопыляется, поэтому для увеличения количества плодов рекомендуется высаживать рядом несколько сортов. Это улучшит процесс опыления и будет способствовать обильному урожаю. Яблоня. Эти деревья имеют схожие требования к почве и уходу, а также хорошо взаимодействуют между собой. Яблоня может улучшить опыление груши, если их цветение совпадает во времени. Малина и смородина. Эти кусты помогают удерживать влагу в почве и создают благоприятный микроклимат. Кроме того, малина и смородина привлекают пчел, которые способствуют опылению груши. Винограда. Не конкурирует с грушей за питательные вещества и может служить естественным барьером от ветра. Главное — правильно направлять побеги, чтобы они не затеняли дерево. Ноготки и бархатцы. Их можно назвать цветами-компаньонами. Эти растения отпугивают вредителей благодаря своему аромату. Ноготки и бархатцы защищают грушу от тли и других насекомых, которые могут навредить листьям и плодам.

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