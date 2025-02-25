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Цей бюджетний засіб захистить фруктові дерева в саду від мурах

25 лютого 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як захистити фруктові дерева від мурах — народна хитрість для здоров'я саду
Мурахи на плодовому дереві. Фото: google.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Поява мурах у саду — це справжня катастрофа. Ці дрібні комахи пошкоджують кореневу систему плодових дерев, а також допомагають попелиці розмножуватися та захоплювати рослинність. Як результат, ви незчуєтеся, як врожай буде знищено, а рослини потребуватимуть довгого лікування. Тому багато садівників шукають безпечні та недорогі методи боротьби з мурахами.

Який бюджетний та ефективний засіб допоможе захистити фруктові дерева від мурах та як правильно його використовувати, дізнавайтесь далі у нашій статті. 

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Яку шкоду мурахи можуть завдати саду

Мурахам не місце у саду, і на це є низка причин. Так, мурахи: 

  • розводять тлю, захищаючи її від природних ворогів;
  • руйнують кореневу систему дерев, утворюючи підземні ходи;
  • живляться соками, послаблюючи рослини;
  • завдають шкоди плодам, зменшуючи врожайність.

 

Яку шкоду мурахи можуть завдати саду
Мурахи повзуть по дереву. Фото: Pixabay

Який засіб допоможе захистити сад від мурах

Виявляється, одним із найдоступніших способів захисту фруктових дерев є використання кукурудзяного борошна. Цією народною хитрістю користується не одне покоління українців. Натуральний засіб не шкодить ані рослинам, ані корисним комахам, проте ефективно діє проти мурах.

Мурахи сприймають борошно як їжу й активно його поїдають. Проте після такої "трапези" комахи помирають, оскільки кукурудзяне борошно починає розбухати. 

 

Який засіб допоможе захистити сад від мурах
Борошно з кукурудзи. Фото: depositphotos.com

Як використовувати кукурудзяне борошно

Щоб захистити фруктові дерева, дотримуйтеся таких простих рекомендацій:

  1. Розсипте борошно навколо основи стовбура плодового дерева.
  2. Оновлюйте посипку після дощу або сильного вітру, щоб засіб залишався ефективним.
  3. Поєднуйте з іншими народними методами, наприклад нанесенням липких бар'єрів або висаджуванням рослин, які відлякують мурах.

Раніше ми розповідали, чим обробити фруктові дерева до настання весни, щоб захистити від шкідників та збільшити врожай.

Нагадаємо, ми писали, як ефективно захистити сад від маніліозу.

Також пропонуємо вам дізнатися, як швидко знищити попелицю на розсаді без хімії.

поради сад шкідники мурахи плодові дерева кукурудзяне борошно

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