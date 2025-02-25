Як захистити фруктові дерева від мурах — народна хитрість для здоров'я саду

Мурахи на плодовому дереві. Фото: google.com

Поява мурах у саду — це справжня катастрофа. Ці дрібні комахи пошкоджують кореневу систему плодових дерев, а також допомагають попелиці розмножуватися та захоплювати рослинність. Як результат, ви незчуєтеся, як врожай буде знищено, а рослини потребуватимуть довгого лікування. Тому багато садівників шукають безпечні та недорогі методи боротьби з мурахами.

Який бюджетний та ефективний засіб допоможе захистити фруктові дерева від мурах та як правильно його використовувати, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Мурахам не місце у саду, і на це є низка причин. Так, мурахи:

розводять тлю, захищаючи її від природних ворогів;

руйнують кореневу систему дерев, утворюючи підземні ходи;

живляться соками, послаблюючи рослини;

завдають шкоди плодам, зменшуючи врожайність.

Мурахи повзуть по дереву. Фото: Pixabay

Який засіб допоможе захистити сад від мурах

Виявляється, одним із найдоступніших способів захисту фруктових дерев є використання кукурудзяного борошна. Цією народною хитрістю користується не одне покоління українців. Натуральний засіб не шкодить ані рослинам, ані корисним комахам, проте ефективно діє проти мурах.

Мурахи сприймають борошно як їжу й активно його поїдають. Проте після такої "трапези" комахи помирають, оскільки кукурудзяне борошно починає розбухати.

Борошно з кукурудзи. Фото: depositphotos.com

Як використовувати кукурудзяне борошно

Щоб захистити фруктові дерева, дотримуйтеся таких простих рекомендацій:

Розсипте борошно навколо основи стовбура плодового дерева. Оновлюйте посипку після дощу або сильного вітру, щоб засіб залишався ефективним. Поєднуйте з іншими народними методами, наприклад нанесенням липких бар'єрів або висаджуванням рослин, які відлякують мурах.

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