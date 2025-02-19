Чим обробити плодові дерева до весни для щедрого врожаю — поради садівників

Чоловік обробляє дерева від шкідників. Фото: freepik.com

Щоб отримати щедрий врожай зі свого саду, необхідно заздалегідь подбати про здоров'я плодових дерев. Бажано це почати робити ще до весняного пробудження. Обрізка, обробка від шкідників і хвороб, а також відновлення побілки — ключові заходи, які необхідно виконати до того як на деревах з'явилися перші бруньки.

Чим потрібно обробити фруктові дерева до настання весни та які є ще важливі етапи підготовки саду до нового сезону, пише Gazeta.ua.

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1. Обрізка фруктових дерев

Обрізку потрібно провести до початку сокоруху, коли температура повітря не опускається нижче -5°C. Для формування здорової крони видалити потрібно сухі, пошкоджені та зайві гілки.

Важливо: усі зрізи необхідно обробити садовим варом, щоб запобігти інфекціям.

Жінка проводить обрізку плодового дерева. Фото: shutterstock.com

2. Обробка дерев від хвороб і шкідників

Оприскування проводять в кінці лютого або на початку березня. Для цього використовують мідний купорос — цей засіб захищає від грибкових і бактеріальних інфекцій. Найефективніше він себе продемонстрував проти:

парші;

антракнозу;

моніліозу;

коккомікозу.

Важливо: мідний купорос демонструє ефективність виключно при температурі вище +5°С.

Чоловік обробляє дерева від шкідників. Фото: shutterstock.com

3. Відновлення побілки

Зимові опади можуть змити побілку, тому навесні її необхідно поновити. Побілка захищає дерева від сонячних опіків і шкідників, які активізуються з настанням тепла. Використовуйте спеціальну фарбу або вапняний розчин.

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