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Обробіть цим фруктові дерева до весни для щедрого врожаю

19 лютого 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим обробити плодові дерева до весни для щедрого врожаю — поради садівників
Чоловік обробляє дерева від шкідників. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Щоб отримати щедрий врожай зі свого саду, необхідно заздалегідь подбати про здоров'я плодових дерев. Бажано це почати робити ще до весняного пробудження. Обрізка, обробка від шкідників і хвороб, а також відновлення побілки — ключові заходи, які необхідно виконати до того як на деревах з'явилися перші бруньки. 

Чим потрібно обробити фруктові дерева до настання весни та які є ще важливі етапи підготовки саду до нового сезону, пише Gazeta.ua.

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Головні заходи весняної підготовки саду

1. Обрізка фруктових дерев

Обрізку потрібно провести до початку сокоруху, коли температура повітря не опускається нижче -5°C. Для формування здорової крони видалити потрібно сухі, пошкоджені та зайві гілки.

Важливо: усі зрізи необхідно обробити садовим варом, щоб запобігти інфекціям.

 

Головні заходи весняної підготовки саду
Жінка проводить обрізку плодового дерева. Фото: shutterstock.com

2. Обробка дерев від хвороб і шкідників

Оприскування проводять в кінці лютого або на початку березня. Для цього використовують мідний купорос — цей засіб захищає від грибкових і бактеріальних інфекцій. Найефективніше він себе продемонстрував проти:

  • парші;
  • антракнозу;
  • моніліозу;
  • коккомікозу.

Важливо: мідний купорос демонструє ефективність виключно при температурі вище +5°С. 

 

Чим обробити плодові дерева до весни для щедрого врожаю — поради садівників
Чоловік обробляє дерева від шкідників. Фото: shutterstock.com

3. Відновлення побілки

Зимові опади можуть змити побілку, тому навесні її необхідно поновити. Побілка захищає дерева від сонячних опіків і шкідників, які активізуються з настанням тепла. Використовуйте спеціальну фарбу або вапняний розчин.

 

Раніше ми писали, як правильно обрізати яблуню навесні.

Нагадаємо, ми розповідали, як та коли слід збирати кленовий сік

Також ділимося, чим найкраще обробляти вишню та черешнею навесні.

врожай поради сад садівництво плодові дерева

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