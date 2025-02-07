Захист дерев від шкідників і хвороб — чим обробляти сад до розпускання бруньок

Чоловік обробляє дерева від шкідників. Фото: freepik.com

Якщо ви мрієте про здоровий сад та великий врожай, навесні саме час подбати про обробку дерев від шкідників та хвороб. Причому робити це треба до розпускання бруньок. Ще один, не менш важливий нюанс, — вибір правильного засобу для захисту рослин.

Чим краще обробляти дерева ранньою весною, які засоби обрати та як правильно провести процедуру, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.

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Чому обробка саду навесні вкрай важлива

Як зазначають садівники, у корі дерев, верхньому шарі ґрунту та опалому листі залишаються личинки шкідників та спори грибкових інфекцій. Якщо дерева вчасно не обробити, то разом з бруньками розпустяться й ті, хто буде нищити ваш сад.

Весняна обробка дозволяє:

знищити патогени, що спричиняють паршу, моніліоз, коккомікоз та інші небезпечні хвороби;

захистити дерева від кліщів, попелиць, щитівок і молі;

зменшити ймовірність зараження протягом сезону;

покращити якість і кількість майбутнього врожаю.

Чоловік обробляє дерева у саду. Фото: shutterstock.com

Коли саме слід обробляти дерева

Перше обприскування проводять у кінці лютого або на початку березня, коли середньодобова температура стабілізується на рівні +5°C. Повторну обробку виконують напередодні розпускання бруньок (березень-квітень), щоб закріпити ефект та захистити молоді пагони.

Які засоби використовувати для весняної обробки

Залежно від мети та виду рослин можна обрати такі препарати:

Мідний купорос — ефективний проти грибкових хвороб (парша, моніліоз, гниль). Залізний купорос — допомагає знищити лишайники, мохи та захищає від бактеріальних інфекцій. Бордоська рідина — універсальний засіб для профілактики захворювань плодових дерев. Масляні емульсії та мінеральні масла — утворюють захисну плівку, що знищує личинки комах. Біопрепарати — екологічні засоби, які безпечні для корисних комах і не шкодять довкіллю.

Як правильно обробити сад

Щоб обробка саду принесла максимальний ефект, варто дотримуватися таких простих правил:

обробляйте дерева, коли температура повітря не опускається нижче +5°C;

проводьте оприскування у суху безвітряну погоду;

розчин наносіть рівномірно на стовбур, гілки та прикореневу зону;

використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавички, маску, окуляри).

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