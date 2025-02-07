Защита деревьев от вредителей и болезней — чем обрабатывать сад до распускания почек

Мужчина обрабатывает деревья от вредителей. Фото: freepik.com

Если вы мечтаете о здоровом саде и большом урожае, весной самое время позаботиться об обработке деревьев от вредителей и болезней. Причем делать это надо до распускания почек. Еще один, не менее важный нюанс, — выбор правильного средства для защиты растений.

Чем лучше обрабатывать деревья ранней весной, какие средства выбрать и как правильно провести процедуру, узнавайте далее в нашем материале.

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Как отмечают садоводы, в коре деревьев, верхнем слое почвы и опавших листьях остаются личинки вредителей и споры грибковых инфекций. Если деревья вовремя не обработать, то вместе с почками распустятся и те, кто будет уничтожать ваш сад.

Весенняя обработка позволяет:

уничтожить патогены, вызывающие паршу, монилиоз, коккомикоз и другие опасные болезни;

защитить деревья от клещей, тли, щитовок и моли;

уменьшить вероятность заражения в течение сезона;

улучшить качество и количество будущего урожая.

Мужчина обрабатывает деревья в саду. Фото: shutterstock.com

Когда именно следует обрабатывать деревья

Первое опрыскивание проводят в конце февраля или в начале марта, когда среднесуточная температура стабилизируется на уровне +5°C. Повторную обработку выполняют накануне распускания почек (март-апрель), чтобы закрепить эффект и защитить молодые побеги.

Какие средства использовать для весенней обработки

В зависимости от цели и вида растений можно выбрать такие препараты:

Медный купорос — эффективен против грибковых болезней (парша, монилиоз, гниль). Железный купорос — помогает уничтожить лишайники, мхи и защищает от бактериальных инфекций. Бордосская жидкость — универсальное средство для профилактики заболеваний плодовых деревьев. Масляные эмульсии и минеральные масла — образуют защитную пленку, уничтожающую личинки насекомых. Биопрепараты — экологические средства, которые безопасны для полезных насекомых и не вредят окружающей среде.

Как правильно обработать сад

Чтобы обработка сада принесла максимальный эффект, стоит придерживаться таких простых правил:

обрабатывайте деревья, когда температура воздуха не опускается ниже +5°C;

проводите опрыскивание в сухую безветренную погоду;

раствор наносите равномерно на ствол, ветви и прикорневую зону;

используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, маску, очки).

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