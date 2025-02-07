Защита деревьев от вредителей и болезней — чем обрабатывать сад до распускания почек

Сад без вредителей — чем обработать деревья до распускания почек
Если вы мечтаете о здоровом саде и большом урожае, весной самое время позаботиться об обработке деревьев от вредителей и болезней. Причем делать это надо до распускания почек. Еще один, не менее важный нюанс, — выбор правильного средства для защиты растений.
Чем лучше обрабатывать деревья ранней весной, какие средства выбрать и как правильно провести процедуру, узнавайте далее в нашем материале.
Почему обработка сада весной крайне важна
Как отмечают садоводы, в коре деревьев, верхнем слое почвы и опавших листьях остаются личинки вредителей и споры грибковых инфекций. Если деревья вовремя не обработать, то вместе с почками распустятся и те, кто будет уничтожать ваш сад.
Весенняя обработка позволяет:
- уничтожить патогены, вызывающие паршу, монилиоз, коккомикоз и другие опасные болезни;
- защитить деревья от клещей, тли, щитовок и моли;
- уменьшить вероятность заражения в течение сезона;
- улучшить качество и количество будущего урожая.
Когда именно следует обрабатывать деревья
Первое опрыскивание проводят в конце февраля или в начале марта, когда среднесуточная температура стабилизируется на уровне +5°C. Повторную обработку выполняют накануне распускания почек (март-апрель), чтобы закрепить эффект и защитить молодые побеги.
Какие средства использовать для весенней обработки
В зависимости от цели и вида растений можно выбрать такие препараты:
- Медный купорос — эффективен против грибковых болезней (парша, монилиоз, гниль).
- Железный купорос — помогает уничтожить лишайники, мхи и защищает от бактериальных инфекций.
- Бордосская жидкость — универсальное средство для профилактики заболеваний плодовых деревьев.
- Масляные эмульсии и минеральные масла — образуют защитную пленку, уничтожающую личинки насекомых.
- Биопрепараты — экологические средства, которые безопасны для полезных насекомых и не вредят окружающей среде.
Как правильно обработать сад
Чтобы обработка сада принесла максимальный эффект, стоит придерживаться таких простых правил:
- обрабатывайте деревья, когда температура воздуха не опускается ниже +5°C;
- проводите опрыскивание в сухую безветренную погоду;
- раствор наносите равномерно на ствол, ветви и прикорневую зону;
- используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, маску, очки).
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