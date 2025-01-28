Як збирати та вживати кленовий сік правильно — правила та поради

Збір кленового соку навесні. Фото: shutterstock.com

Кленовий сік — це справжній природний еліксир, який століттями використовували для оздоровлення. В Україні він не такий популярний як березовий. Проте, його корисні властивості не менш дивовижні. Сезон збору соку з цього дерева дуже короткий, тож якщо хочете спробувати не упустіть момент.

Як та коли слід збирати кленовий сік, а головне — як правильно його вживати, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Коли в Україні починається сезон збору кленового соку

Сезон збору кленового соку зазвичай починається з перших теплих днів ранньої весни. У цей період температура вдень має підійматися вище 0°C, а вночі опускатися нижче нуля. Як правило, в Україні така погода припадає на кінець лютого або початок березня.

Тривалість сезону становить 2–3 тижні, оскільки з настанням постійного тепла дерево спрямовує свої соки на розвиток бруньок. Визначити, що сезон закінчився, дуже просто. На початку сезону сік має легкий солодкуватий смак. Коли він стає гіркуватим або несмачним, це ознака завершення сезону.

Збір кленового соку. Фото: istockphoto.com

Як правильно збирати кленовий сік, щоб не нашкодити дереву

Щоб збір соку був екологічним та не завдавав шкоди дереву, важливо дотримуватись таких простих правил:

Обирайте здорові дерева, вік яких становить не менше 30 років (діаметр стовбура має перевищувати 25 см); Просвердліть отвір на висоті 1-1,5 м від землі, використовуючи свердло діаметром 1 см; Глибина отвору повинна бути 3-5 см, якщо зробити глибше, можна нашкодити дереву; Для одного клена достатньо одного отвору, щоб не нашкодити; Не забирайте більше ніж 2–3 л соку з одного дерева на день та більше ніж 15 л за сезон, щоб воно могло зберегти свої сили для подальшого росту. Ця норма встановлена для дорослих здорових кленів; Коли сік виділяється дуже повільно час завершити збір; Після завершення збору отвір необхідно закрити натуральною дерев'яною пробкою або замазати садовим варом, щоб дерево швидко відновилося.

Збір кленового соку. Фото: Flickr

Як правильно вживати кленовий сік для здоров'я

Кленовий сік має велику кількість корисних речовин: вітаміни групи В, калій, кальцій, магній, органічні кислоти та природні антиоксиданти. Його вживання позитивно впливає на організм. Зокрема він працює як натуральний енергетик, допомагаючи боротися з весняною втомою та підвищуючи працездатність.

Рекомендується пити по склянці вранці натщесерце протягом 7–10 днів. Його можна також додавати в смузі чи чай. Кленовий сік використовують також у косметології як тонік, він зволожує шкіру та зменшує запалення.

Поради щодо зберігання та використання

Кленовий сік найкраще вживати свіжим, адже вже через 2–3 дні зберігання у холодильнику він починає втрачати корисні властивості. Якщо ви хочете зберегти його довше, заморозьте або приготуйте з нього сироп, який стане чудовою альтернативою цукру.

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