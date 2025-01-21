Добрива для саду та городу з лісу - поради дачникам

Ліс. Фото: Frrepik

В лісі досвідчені господарі можуть знайти не лише гриби та ягоди, а й природні органічні добрива, які можна застосувати для саду та городу. Шишки, хвойний опад і мох можуть стати у пригоді для вирощування врожаю.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як і для чого їх використовувати добрива з лісу.

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Соснові шишки

Шишки — це природний матеріал, насичений смолами, що мають бактерицидний ефект. Вони стануть у пригоді в якості дренажу для кімнатних та садових рослин. Серед хвойних шишок перевагу краще віддати сосновим, оскільки вони корисніші та довговічніші порівняно з ялиновими.

Під час пересадки шишки можна розміщувати на дні горщика або лунки, вони забезпечать якісний водовідвід і запобіжать застою вологи.

Хвойний опад

Цей матеріал можна використовувати для мульчування та утеплення рослин, які потребують захисту під час зимівлі. Його можна використовувати для чагарників, плодових дерев та квітів.

Розвінчуючи поширений міф, варто зазначити, що хвойний опад і шишки не закисляють ґрунт, тому їх застосування безпечне для більшості рослин.

Верховий мох

Ще одним цінним природним матеріалом є верховий мох. Він накопичує вологу та слугує природним антибіотиком.

Окрім того, мох можна використати в якості утеплювача під час зберігання овочів і фруктів, а також він може послугувати як прокладка між плодами для захисту від гниття.

Але майте на увазі, якщо ви вирішили використовувати мох для своїх потреб, його необхідно ретельно підсушити перед застосуванням. Це допоможе зберегти його властивості та забезпечить ефективність.

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