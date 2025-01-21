Удобрения для сада и огорода из леса - советы дачникам

Лес. Фото: Frrepik

В лесу опытные хозяева могут найти не только грибы и ягоды, но и природные органические удобрения, которые можно применить для сада и огорода. Шишки, хвойный опад и мох могут пригодиться для выращивания урожая.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как и для чего их использовать удобрения из леса.

Читайте также:

Удобрения из леса для сада и огорода

Сосновые шишки

Шишки — это природный материал, насыщенный смолами, обладающими бактерицидным эффектом. Они пригодятся в качестве дренажа для комнатных и садовых растений. Среди хвойных шишек предпочтение лучше отдать сосновым, поскольку они более полезны и долговечны по сравнению с еловыми.

Во время пересадки шишки можно размещать на дне горшка или лунки, они обеспечат качественный водоотвод и предотвратят застой влаги.

Хвойный опад

Этот материал можно использовать для мульчирования и утепления растений, которые нуждаются в защите во время зимовки. Его можно использовать для кустарников, плодовых деревьев и цветов.

Развенчивая распространенный миф, стоит отметить, что хвойный опад и шишки не закисляют почву, поэтому их применение безопасно для большинства растений.

Верховой мох

Еще одним ценным природным материалом является верховой мох. Он накапливает влагу и служит природным антибиотиком. Кроме того, мох можно использовать в качестве утеплителя при хранении овощей и фруктов, а также он может послужить как прокладка между плодами для защиты от гниения.

Но имейте в виду, если вы решили использовать мох для своих нужд, его необходимо тщательно подсушить перед применением. Это поможет сохранить его свойства и обеспечит эффективность.

Ранее мы рассказывали, что добавить в лунку к луку, чтобы собрать урожай раньше всех соседей.

Также узнайте, чем подкормить рассаду для хорошего роста.