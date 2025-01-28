Как собирать и употреблять кленовый сок правильно — правила и советы

Сбор кленового сока весной. Фото: shutterstock.com

Кленовый сок — это настоящий природный эликсир, который веками использовали для оздоровления. В Украине он не так популярен как березовый. Тем не менее его полезные свойства еще удивительнее. Сезон сбора сока из этого дерева очень короткий, так что если хотите попробовать не упустите момент.

Как и когда следует собирать кленовый сок, а главное — как правильно его употреблять, узнавайте далее в нашей статье.

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Когда в Украине начинается сезон сбора кленового сока

Сезон сбора кленового сока обычно начинается с первых теплых дней ранней весны. В этот период температура днем должна подниматься выше 0°C, а ночью опускаться ниже нуля. Как правило, в Украине такая погода приходится на конец февраля или начало марта.

Длительность сезона составляет 2–3 недели, поскольку с наступлением постоянного тепла дерево направляет свои соки на развитие почек. Определить, что сезон закончился, очень просто. В начале сезона сок имеет легкий сладковатый вкус. Когда он становится горьковатым или невкусным, это признак завершения сезона.

Сбор кленового сока. Фото: istockphoto.com

Как правильно собирать кленовый сок, чтобы не навредить дереву

Чтобы сбор сока был экологичным и не наносил вреда дереву, важно придерживаться таких простых правил:

Выбирайте здоровые деревья, возраст которых составляет не менее 30 лет (диаметр ствола должен превышать 25 см); Просверлите отверстие на высоте 1-1,5 м от земли, используя сверло диаметром 1 см; Глубина отверстия должна быть 3-5 см, если сделать глубже, можно навредить дереву Для одного клена достаточно одного отверстия, чтобы не навредить; Не забирайте больше чем 2–3 л сока с одного дерева в день и больше чем 15 л за сезон, чтобы оно могло сохранить свои силы для дальнейшего роста. Эта норма установлена для взрослых здоровых кленов; Когда сок выделяется очень медленно время завершить сбор; После завершения сбора отверстие необходимо закрыть натуральной деревянной пробкой или замазать садовым варом, чтобы дерево быстро восстановилось.

Сбор кленового сока. Фото: Flickr

Как правильно употреблять кленовый сок для здоровья

Кленовый сок имеет большое количество полезных веществ: витамины группы В, калий, кальций, магний, органические кислоты и природные антиоксиданты. Его употребление положительно влияет на организм. В частности он работает как натуральный энергетик, помогая бороться с весенней усталостью и повышая работоспособность.

Рекомендуется пить по стакану утром натощак в течение 7–10 дней. Его можно также добавлять в смузи или чай. Кленовый сок используют также в косметологии как тоник, он увлажняет кожу и уменьшает воспаление.

Советы по хранению и использованию

Кленовый сок лучше всего употреблять свежим, ведь уже через 2–3 дня хранения в холодильнике он начинает терять полезные свойства. Если вы хотите сохранить его дольше, заморозьте или приготовьте из него сироп, который станет отличной альтернативой сахару.

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