Чем обработать плодовые деревья до весны для щедрого урожая — советы садоводов

Мужчина обрабатывает деревья от вредителей. Фото: freepik.com

Чтобы получить щедрый урожай со своего сада, необходимо заранее позаботиться о здоровье плодовых деревьев. Желательно это начать делать еще до весеннего пробуждения. Обрезка, обработка от вредителей и болезней, а также восстановление побелки — ключевые мероприятия, которые необходимо выполнить до того как на деревьях появились первые почки.

Чем нужно обработать фруктовые деревья до наступления весны и какие есть еще важные этапы подготовки сада к новому сезону, пишет Gazeta.ua.

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Главные мероприятия весенней подготовки сада

1. Обрезка фруктовых деревьев

Обрезку нужно провести до начала сокодвижения, когда температура воздуха не опускается ниже -5°C. Для формирования здоровой кроны удалить нужно сухие, поврежденные и лишние ветки.

Важно: все срезы необходимо обработать садовым варом, чтобы предотвратить инфекции.

Женщина проводит обрезку плодового дерева. Фото: shutterstock.com

2. Обработка деревьев от болезней и вредителей

Опрыскивание проводят в конце февраля или в начале марта. Для этого используют медный купорос — это средство защищает от грибковых и бактериальных инфекций. Эффективнее всего оно себя продемонстрировало против:

парши;

антракноза;

монилиоза;

коккомикоза.

Важно: медный купорос демонстрирует эффективность исключительно при температуре выше +5°С.

Мужчина обрабатывает деревья от вредителей. Фото: shutterstock.com

3. Восстановление побелки

Зимние осадки могут смыть побелку, поэтому весной ее необходимо возобновить. Побелка защищает деревья от солнечных ожогов и вредителей, которые активизируются с наступлением тепла. Используйте специальную краску или известковый раствор.

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